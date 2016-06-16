İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü: İstanbul’daki yüzme alanlarının yüzde 86’sı kullanılabilir

İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü Çevre Sağlığı Şube Müdürü Hüseyin Özyurt, analiz sonuçlarına göre İstanbul'da belirlenen 86 yüzme alanının tamamının kullanıma uygun olduğunu söyledi.

Özyurt, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul'da yüzme sezonunun 1 Haziran-15 Eylül tarihleri arasında sürdüğünü belirterek, bu alanların sezon öncesinden bitimine kadar düzenli aralıklarla kontrol edildiğini, numune çalışmalarının yapıldığını ifade etti..

Hüseyin Özyurt, numunelerin takvime uygun olarak ilçe toplum sağlığı merkezlerince alındığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Numune alma takviminde belirtilen günlerde mutlaka numune çalışması yapılmaktadır. Havanın yağışlı, rüzgarlı ve dalgalı olması da bu durumu değiştirmemekte, numune alma takvimine uygun hareket edilmektedir. Bu itibarla zaman zaman yüzme alanı ve çevresinin yağışlı, rüzgarlı ve dalgalı olması yüzme suyu kalitesinde anlık ve geçici süreli değişimlere neden olabilmektedir. Yüzme suyu kalitesini olumsuz yönde etkilendiğinin tespit edildiği durumlarda analiz sonuçları halkın bilgisine sunulmakta ve anlık kalite değerlendirme sonucu da verilmektedir.”

Özyurt, yüzme suyu kalitesinde değişim tespit edilen alanda takip numunesi çalışıldığını, buradaki etkilenmenin devam edip etmediğinin kontrol edildiğini ve sonuçların Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun "http://yuzme.saglik.gov.tr/" adresinde kamuoyuyla paylaşıldığını vurgulayarak, şu bilgileri verdi: "Bu yıl yüzme sezonunda en son alınan 86 numunenin analiz sonuçlarının anlık değerlendirmesine göre, bugün itibarıyla herhangi bir uygunsuz yüzme alanı bulunmamaktadır. Yüzme suyu numune çalışmalarımız devam etmektedir. Kötü kalitede çıkan analiz sonuçlarıyla ilgili olarak, yüzme alanlarını etkileyen bir kirlilik kaynağı varsa tespitinin yapılarak ivedi olarak gerekli önlemlerin alınması ve yüzme alanında denize girilmemesi konusunda çalışmaların yürütülmesi hususunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve ilgili ilçe belediye başkanlıklarıyla gerekli yazışmalar yapılmaktadır. İlgili makamlarca yüzme alanıyla ilgili gerekli tedbirler alınmaktadır. Uygunsuzluk yönetimi çalışmaları kapsamında yüzme suyu numune analiz sonucu uygun çıkana kadar, numune tekrarı yapılmakta yazışmalar ve çalışmalar devam etmektedir. Numune analiz sonuçları, su kalitesi ve yüzme alanlarının özellikleriyle ilgili bilgilere bakanlığımızın http://yuzme.saglik.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir."

Yüzme alanlarındaki sosyal tesislerin alt yapısının geliştirilerek düzenli, temiz ve sağlıklı ortamlar oluşturulduğunu vurgulayan Özyurt, bu alanlarda cankurtaran, gözetleme kulesi gibi güvenlik tedbirlerinin alındığını ve elim kazaların önlenmesi için çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti. Özyurt, "Halkımızın yüzme alanı olarak belirlenmiş noktalarda denize girmeleri, güvenlik uyarılarına uymaları, şamandıralarla sınırlanan yüzme alanını kullanmaları can güvenliği açısından büyük önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı.