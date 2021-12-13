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İstanbul haftanın ilk iş gününe trafikle başladı!

İBB trafik verilerine göre ise yoğunluk saat 08.00 itibariyle yüzde 74 olarak ölçümlendi

13 Aralık 2021 08:04

İstanbul’da haftanın ilk iş gününde yağışında etkisiyle trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. D-100 Karayolu üzerinde trafik yer yer durma noktasına geldi. 

İstanbul’un haftanın ilk iş ve okul gününde yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı.

İşlerine gitmek üzere araçlarıyla yola çıkan sürücüler Maltepe D-100 Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Özellikle Kadıköy istikametinde trafik yer yer durma noktasına geldi.

Karayoluna bağlanan ara yollarda da sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise durak altlarında bekleyerek korunmaya çalıştı.

Öte yandan İBB trafik verilerine göre ise yoğunluk saat 08.00 itibariyle yüzde 74 olarak ölçümlendi.

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