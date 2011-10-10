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Yaşam

İstanbul gün, gece gibi oldu

İstanbul'da öğlen başlayan kuvvetli yağış havayı geceye çevirdi.

10 Ekim 2011 03:00

T24 - İstanbul'da öğlen başlayan kuvvetli yağış havayı geceye çevirdi. Gündüz vakti gökyüzü simsiyah olurken, kuvveli yağış perşembe gününe kadar sürecek.


Meteoroloji'den 3 bölgede 7 il için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre başta Marmara olmak üzere tüm yurt yağışlı havanın etkisi altına girecek.


Batı Karadeniz'in batısı, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına bekleniyor. Hava sıcaklığı, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak. İstanbul'da sıcaklık 11 derecelere kadar düşecek. Isparta'da ise Isparta'nın Sütçüler ilçesinde ise meydana gelen selde 3 köyün ulaşımını sağlayan iki köprü çöktü.Devlet Meteroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, yurdun iç ve batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Ankara, Eskişehir, Konya, Kırşehir, Nevşehir ve Aksaray çevrelerinde kuvvetli, Antalya çevrelerinde aşırı olması bekleniyor.

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