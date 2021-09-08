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İstanbul Göktürk'te ormanlık alanda yangın çıktı

08 Eylül 2021 21:22

Eyüpsultan Göktürk'te ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Eyüpsultan Göktürk'te ormanlık alanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve havadan müdahale için helikopter sevk edildi. Polis ekipleri orman ve çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Ormandaki yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlatıldı.

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