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Ekonomi

İstanbul Finans Zirvesi yarın başlıyor İSTANBUL (A.A)

27 Eylül 2011 19:30

-İstanbul Finans Zirvesi yarın başlıyor İSTANBUL (A.A) - 27.09.2011 - İstanbul'un küresel finans merkezleri arasında yer alması hedefiyle düzenlenen İstanbul Finans Zirvesi (IFS) yarın başlıyor. Bu yıl Hilton Convention Center'da ikinci kez gerçekleştirilecek zirvenin açılışını Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapması beklenirken, 2 gün devam edecek zirvede uluslararası finansal ve ekonomik gelişmeler tartışılacak.  ''Küresel Toparlanmaya Doğru: Deneyim ve Güçlükler'' teması etrafında 6 farklı alt başlık ve panelden oluşan ekonomi zirvesi, iş dünyası ve finans çevrelerince yakından takip ediliyor.  Zirve, İngiltere İş Yenilik ve Yetenekler Bakanı Dr.Vince Cable ile Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'a aynı oturumda tartışma platformu yaratırken, bir başka oturumda Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan, ING Bank Yönetim Kurulu Başkanı John McCarthy, Bank Asya Genel Müdürü Abdullah Çelik, Citi Bank Genel Müdürü Serra Akçaoğlu, TAIB Yatırım Bankası Bahreyn Genel Müdürü Sohail Sultan, Bank Bosnia International Genel Müdürü Amer Bukvic'i aynı masada buluşturacak.  Zirve konuşmacıları arasında ayrıca Frankfurt Borsası Başkanı Frank Gerstenschläger, ekonomist Willem Buiter, İzlanda Merkez Bankası Para Politikaları Kurul Üyesi ve Londra Birkbeck Üniversitesi'nde Ekonomi Profesörü Anne Sibert, Kuwait National Bank CEO'su İbrahim Dabdoub, finans Profesörü İsmail Dalla gibi isimler bulunuyor.

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