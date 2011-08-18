-İstanbul Finans Zirvesi 28-29 Eylülde İSTANBUL (A.A) - 18.08.2011 - Kuzey Amerika, Avrupa, Körfez Bölgesi ve Doğu Asya'dan küresel finans dünyasının önemli aktörlerine ev sahipliği yapacak olan İstanbul Finans Zirvesi (Istanbul Finance Summit-IFS), 28-29 Eylül 2011'de İstanbul'da düzenlenecek. İstanbul Finans Zirvesi Yürütme Kurulu Başkanı Ömer Faruk Ünal, ilki geçen yıl, 560 katılımcı ve 61 konuşmacının katılımıyla gerçekleştirilen zirveye ilişkin AA muhabirine bilgi verirken, zirvenin amacını ''Dünyada olup biten ekonomik gelişmelerin her yıl eylülün son haftasında, dünya üzerinden ortalama 50 civarında ülkeden temsille İstanbul'da konuşmak'' şeklinde tanımladı. Ünal, ''Küresel toparlanmaya Doğru: Deneyimler ve Güçlükler'' ana temasıyla düzenlenen zirvenin açılış konuşmasını Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmasının beklendiğini belirtti. Zirvede Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı başkanlarınca yürütülecek panellerin de yer alacağını dile getiren Ünal, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın başkanlığında bir ''Bakanlar Oturumu'' planlandığını kaydetti. ''İstanbul'a özel bir organizasyonda Türkiye ön planda tutularak, dünyanın konuşulacağını'' vurgulayan Ünal, panellerin durumuna göre konuşmacı sayısının 50-70 arasında olacağını bildirdi. Ünal, geçen yıl konuşmacıların yüzde 30'unun yabancı, yüzde 70'inin yerli olduğuna değinerek, ''Bu yıl bu oranı değiştirmeyi, yerli yabancı konuşmacı sayısının yarı yarıya olmasını istiyoruz. Bu yıl 20'nin üzerinde ülkeden konuşmacı bekliyoruz. Ülke temsili noktasında da 30'un üzerinde bir rakama ulaşmasını arzu ediyoruz'' dedi. Bir şehrin finans merkezi olabilmesi için o şehirde ekonominin konuşulması gerektiğinin altını çizen Ünal, şöyle devam etti: ''Bina yaparak finans merkezi olmuyor. İstanbul'daki en büyük algısal kargaşa bence bu. Bir şehrin finans merkezi olabilmesi için ekonominin o şehirde konuşulması lazım, tartışılması lazım. Finans, ekonomi bu şehirde konuşuldukça, insanların bilinç olarak 'Evet, artık burası bir finans merkezi. Ben bu şehirde konuşuyorum bunu' demesi lazım.'' -İstanbul Finans Zirvesi- 28-29 Eylül 2011 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan İstanbul Finans Zirvesi, Kuzey Amerika, Avrupa, Körfez Bölgesi ve Doğu Asya'dan küresel finans dünyasının önemli aktörlerine ev sahipliği yapacak. Zirveye katılacağı teyit eden konuşmacılar arasında Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, Hazine Müsteşarı İbrahim Çanakcı, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Vedat Akgiray, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı Kemal Madenoğlu, Citigroup Başekonomisti Willem Buiter, Kuveyt Ulusal Bankası Genel Müdürü İbrahim Dabdoub, Güney Kore Finansal Hizmetler Komisyonu Üyesi Sangche Lee bulunuyor. Zirvede, ''Finans sektöründe düzenleme ve reform'', ''Kriz sonrası dönemde merkez bankacılığı: Deneyimler ve gelecek'', ''Finans Merkezleri: Fiziksel altyapının etkisi'', ''Kalkınmanın finansmanı: Kalıpların dışında düşünmek'', ''Sermaye Piyasaları'', ''Bakanlar oturumu: Bölgesel kalkınma ve uluslararası işbirliği'' başlıklı oturumlar yapılacak.