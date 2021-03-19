İstanbul Finans Merkezi'ne geniş vergi muafiyetleri tartışma yarattı; Emin Çapa: 'Faiz lobisi' resmen iktidarda

İstanbul Finans Merkezi için hazırlanan yasa tasarısında bölgede faaliyet gösterecek firmalara geniş vergi muafiyetleri sağlanması, sosyal medyada tepkiye neden oldu. Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre İstanbul Finans Merkezi’nde faaliyet gösterecek finans şirketlerinin kazançlarının yüzde 75’i vergiden muaf tutulacak. Personel giderlerinin yüzde 80’i gelir vergisinden olacak.

Ekonomi gazetecisi Emin Çapa, bölgedeki şirketlere vergi muafiyeti sağlanmasını, “Faiz lobisi iktidarda resmen. Hem bankaları 'yamyam' gibi gösterip, sürekli olarak 'faiz lobisi' diye meydanlarda bağırıp, hem de faiz lobisi kimse onun rüyalarını süsleyen işler yapmaları çok tuhaf” şeklinde eleştirdi.

Ahmet Beyefendi adlı Twitter kullanıcısı, “Finans merkezinde faaliyet gösterecek finans şirketlerinin kazançlarının yüzde 75i kurumlar, personel ücretlerinin yüzde 80’i gelir vergisinden muaf olacakmış. Sürekli bir vergi muafiyeti veriliyor. Sonra 100 bin liralık araba 400 bin, 5 liralık bira 15 lira!” diye tepki gösterdi.