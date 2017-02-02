İstanbul Film Festivali'nin ilk filmleri belli oldu

Bu sene 5-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek İstanbul Film Festivali’nin ilk filmleri açıklandı. Programda yer alan filmler arasında dünya prömiyerini Cannes Film Festivali’nde yapan, Kristen Stewart’ın başrolde olduğu ‘Personal Shopper’ adlı film de yer alıyor.

Programda yer alacak diğer filmler şöyle:

-Avantgart sinemanın tanınmış yönetmenlerinden Alejandro Jodorowsky’nin son filmi ‘Endless Poetry’

-Venedik ve Toronto film festivallerinde gösterimi yapılan Ulrich Seidl’ın ‘Safari’

-Ben Wheatley’nin modern bir 70’ler filmini anımsatan yapımı ‘Free Fire’

-Son yılların en iyi filmleri arasında gösterilen ve David Lynch yönetimindeki ‘Mulholland Drive 4K’

-Rock grubu Tindersticks’in projesi ‘Minute Bodies: The Intimate World of F. Percy Smith’

-Fiona Gordon ile Dominique Abel ikilisinden ‘Lost in Paris’

Önümüzdeki günlerde açıklanacak festival detaylarını film.iksv.org adresinden takip edebilirsiniz.