İstanbul Film Festivali'nden Costa Gavras'a başarı ödülü

Politik sinemanın usta yönetmeni Costa Gavras, 32. İstanbul Film Festivali’nin Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nü almak üzere dün İstanbul’a geldi.

Missing/ Kayıp, Z ve Eden is West/ Cennet Batıda gibi filmleriyle eşitsizlik, insan hakları ihlalleri, faşizm gibi evrensel sorunları ele alan, yapıtlarıyla her zaman tartışma yaratan usta yönetmen, bugün bir de sinema dersi verecek.

Costa-Gavras’a ödülü, festivalde Akbank Galaları bölümünde yer alan son filmi Capital/ Kapital’in bugün saat 13:30’da Atlas Sinema’sındaki gösteriminden önce takdim edilecek. Gavras, saat 16:00’da ise Akbank Sanat’ta, Alin Taşçıyan’ın moderatörlüğünde bir sinema dersi verecek. Costa- Gavras sinema dersinde sinema anlayışını ve politik sinema yapımının iç yüzünü anlatacak. Etkinliğe katılmak isteyenler yer kuponlarını sabah 10:00’dan itibaren Akbank Sanat’tan alabilirler.

Costa-Gavras, Stéphane Osmont’un kitabından uyarladığı son filmi Kapital’de, Avrupa’nın en büyük bankasının yeni yönetim kurulu başkanı olunca para dünyasının efendisi haline gelen Marc Tourneuil’in önlenemez yükselişini anlatıyor. Festival programında Akbank Galaları’nda yer alan Kapital, 8 nisanda ise saat 21:30’da Rexx Sineması’nda gösterilecek.

İlk gençlik yılları İkinci Dünya Savaşı’nda işgal altındaki Yunanistan’da bir köyde geçen Costa-Gavras’ın direnişçilerden olan babası, savaşın bitimiyle komünist olduğu gerekçesiyle hapsedilir. Ülkesinde üniversiteye gitmesine izin verilmeyince Costa-Gavras hukuk okumak için 1951’de Fransa’ya gider fakat buradaki eğitimini yarım bırakarak Paris’teki meşhur IDHEC’te sinema okumaya başlar.



Altın Palmiye’yi Yılmaz Güney’le paylaştı



Costa-Gavras sinema kariyerinin ilk adımını, 1965’te çektiği Compartiment Tueurs/ Cinayet Vagonu ile atar. Bu filmde birlikte çalıştığı Yves Montand’la, onu politik sinemaya lanse eden Z/ Ölümsüz, L’aveu/ İtiraf ve L’état de siége/ Sıkıyönetim gibi üç önemli çeker. Costa- Gavras’ı, kariyerinin zirvesine taşıyan filmi ise, 1982’de Cannes’da Altın Palmiye’yi Yılmaz GüneyŞerif Gören’in Yol filmiyle paylaştığı Kayıp olur. Gavras, hâlen politik sinemanın başyapıtlarından sayılan Kayıp’la, En İyi Uyarlama Senaryo Oscar’ını da kazandı.

Sabah gazetesinden Esin Küçüktepepınar’ın son filmi Kapital hakkındaki sorularını yanıtlayan Gavras, “Gücüm yettiğince sinema yapacağım! Her zaman sol partilere oy verdim. Hâlâ sosyalistim. Maalesef şimdi sağ da sol da paraya aynı yaklaşıyor” demişti.