İstanbul Film Festivali'nde son gün; yapımcı ve oyuncu katılımıyla 3 film izleyiciyle buluşacak

"Kaldır kafanı" sloganı ile seyirciyi Türkiye ve dünyadan toplam 203 filmle buluşturan 36. İstanbul Film Festivali bugün sonra eriyor. Festivalin bugünkü programında yapımcıları ve oyuncuların da katılımıyla üç film gösterilecek.

'Sinemada İnsan Hakları Yarışması' filmlerinden Düğün 13.30’da Cinemaximum Nişantaşı City’s Salon 7’de, yönetmen Stephan Streker’ın katılımıyla gösterilecek.

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'Musikişinas' bölümünde yer alan Kurtuluş Günü 16.00’da Kadıköy Rexx Sineması Salon 5’te, filmin yönetmenlerinden Morten Traavik’in katılımıyla izleyicisiyle buluşacak.

'Genç Ustalar' seçkisinde yer alan Mimozalar 19.00’da Rexx Sineması Salon 5′te, filmin yönetmeni Oliver Laxe’nin katılımıyla gösterilecek.