İstanbul Film Festivali'nde artık belgeseller de yarışacak

İstanbul Film Festivali'nde artık belgesel kategorisinde de ödül verilecek. Bu yıl ilk kez oluşturulacak olan Belgesel Yarışması Jürisi, En İyi Belgesel ve Jüri Özel Ödülü kategorilerinde toplam 15.000 TL para ödülü verecek.

11'inci kez gerçekleştirilecek festival, 4-19 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

CNN Türk'ün haberine göre, 34. İstanbul Film Festivali'nde Türkiye Sineması bölümünde Altın Lale Ulusal Yarışması'nın yanı sıra belgesel kategorisinde de ilk kez ödül verilecek.

Türkiye'de belgesel üretimine uzun yıllardır ilgi gösteren İstanbul Film Festivali, belgesel sinemayı ve belgeselcileri desteklemek amacıyla bu başlık altında En İyi Belgesel ve Jüri Özel Ödülü verecek.



Belgesel yarışması yönetmeliğine bu hafta içinde web sitesinden ulaşılabilecek.

İstanbul Film Festivali'ne Türkiye'den katılacak filmler için son başvuru tarihi 30 Ocak Cuma.

30 Ocak Cuma akşamına kadar yapılacak başvurular arasından belirlenecek filmler, 34. İstanbul Film Festivali'nin Türkiye Sineması bölümünde Altın Lale Ulusal Yarışması, Yeni Türkiye Sineması ve Belgeseller başlıkları altında gösterilecek.