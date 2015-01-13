T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

İstanbul Film Festivali'nde artık belgeseller de yarışacak

34. İstanbul Film Festivali'nde, belgesel kategorisinde de ödül verilecek

13 Ocak 2015 19:14

İstanbul Film Festivali'nde artık belgesel kategorisinde de ödül verilecek. Bu yıl ilk kez oluşturulacak olan Belgesel Yarışması Jürisi, En İyi Belgesel ve Jüri Özel Ödülü kategorilerinde toplam 15.000 TL para ödülü verecek.

11'inci kez gerçekleştirilecek festival, 4-19 Nisan tarihleri arasında yapılacak. 

CNN Türk'ün haberine göre, 34. İstanbul Film Festivali'nde Türkiye Sineması bölümünde Altın Lale Ulusal Yarışması'nın yanı sıra belgesel kategorisinde de ilk kez ödül verilecek.

Türkiye'de belgesel üretimine uzun yıllardır ilgi gösteren İstanbul Film Festivali, belgesel sinemayı ve belgeselcileri desteklemek amacıyla bu başlık altında En İyi Belgesel ve Jüri Özel Ödülü verecek.

Belgesel yarışması yönetmeliğine bu hafta içinde web sitesinden ulaşılabilecek.

İstanbul Film Festivali'ne Türkiye'den katılacak filmler için son başvuru tarihi 30 Ocak Cuma.

30 Ocak Cuma akşamına kadar yapılacak başvurular arasından belirlenecek filmler, 34. İstanbul Film Festivali'nin Türkiye Sineması bölümünde Altın Lale Ulusal Yarışması, Yeni Türkiye Sineması ve Belgeseller başlıkları altında gösterilecek.

ETİKETLER

istanbul film festivalibelgeselbelgesel ödülüiksvaltın lale

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24