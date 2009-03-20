İstanbul Film Festivali 'Hoşgeldiniz'le açılacak

İstanbul Film Festivali gişeleri açılıyor!

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfından (İKSV) yapılan yazılı açıklamada, 4-19 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek 28. Uluslararası İstanbul Film Festivali programına, Yabancı Dilde En İyi Film Oscar'ını kazanan Yojiro Takita'nın "Gidişler/Departures" adlı filmin de eklendiği bildirildi. Bu filmin, aynı zamanda, festivalin kapanış filmi olacağı belirtilen açıklamada, "Dünya Festivalleri" bölümünde gösterilecek filmin, "Orkestrası dağılınca doğduğu yere dönüp bir cenaze evinde çalışmaya başlayan bir çellocunun hikâyesini anlattığı" kaydedildi.Japonya'nın geleneklerine mizahi ve samimi bir bakış açısı sunan filmin, "Palm Springs" ve "Montreal" film festivallerinde de "En İyi Film" ödüllerine layık görüldüğü belirtildi.Açıklamada, festivalin, 3 Nisan Cuma günü akşamı yapılacak törenin ardından Philippe Lioret'in "Hoş Geldiniz/Welcome" adlı filmi ile açılışının yapılacağı ve 18 Nisan'daki törenden sonra gösterilecek "Gidişler/Departures" adlı film ile sona ereceği ifade edildi.