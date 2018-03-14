İSTANBUL FİLM FESTİVALİ, 37. KEZ SİNEMASEVERLERLE BULUŞACAK

Haber: Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA)

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Film Festivali, bu yıl 37. kez sinemaseverlerle buluşacak. 6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalde, Türkiye ve dünya sinemasının en nitelikli ve başarılı örneklerinin yanı sıra usta sinemacılarla söyleşiler yer alacak.

37. İstanbul Film Festivali dünya sinemasının en yeni örnekleri, kült yapıtlar, usta yönetmenlerin son filmleri, yeni keşifler ve gizli hazinelerin aralarında olduğu 198 uzun metrajlı ve 12 kısa filminden oluşan zengin programıyla festival takipçileriyle buluşacak. Festival kapsamında 12 günde, 18 bölümde 43 ülkeden 218 yönetmenin toplam 210 filmi gösterilecek. Festivalde gösterimlerin yanı sıra konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla gerçekleştirilecek sohbetler, konserler ve özel etkinlikler de yer alacak.

“SEYİRCİSİYLE VE KENTLE BÜTÜNLEŞMİŞ BİR FESTİVAL\"

37. İstanbul Film Festivali\'nin programı, bugün Taksim\'de bir otelde düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. Toplantının açılış konuşmasını yapan İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, “İstanbul Film Festivali, seyircisiyle ve kentle bütünleşmiş, bir kuşak sinemacının ve izleyicinin yetişmesine önemli katkılarda bulunmuş bir etkinlik. Özenle hazırlanan bölümleri ve nitelikli seçkisiyle festivalimizin daha nice sinemacı ve film izleyicisinin düşünce dünyasını zenginleştireceğine inanıyoruz. 37. İstanbul Film Festivali\'nin düzenlenmesindeki katkıları için başta Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bu yıl festival sponsorluğunu üstlenen Vodafone Red olmak üzere tüm destekçilerimize içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Siz değerli basın mensuplarına da festivalimizin duyurulması konusundaki destekleriniz için teşekkür ediyoruz\" dedi.

Festival programı ve etkinlikleriyle ilgili ayrıntılı bilgileri aktaran İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan da, Uluslararası Yarışma, Sinemada İnsan Hakları Yarışması, Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel ve Ulusal Kısa Film Yarışması\'nda yer alan filmleri açıkladı.

Köprüde Buluşmalar Yöneticisi Gülin Üstün ise festival kapsamında bu yıl 13. kez Türkiye\'den ve komşu ülkelerden yapımcı, yönetmen ve senaristlerle, uluslararası sinema profesyonellerini bir araya getirecek “Köprüde Buluşmalarö ortak yapım platformu hakkında bilgiler aktardı.

FESTİVALDE TEKNOLOJİK YENİLİKLER

37. İstanbul Film Festivali\'nin açılış töreni, kırmızı halı ve ödül töreni gibi birçok etkinlik dijital ortamdan canlı izlenebilecek. Ayrıca bu yıl Yapı Kredi Kültür Sanat\'ta yer alacak Festival Merkezi\'nde gerçekleştirilecek söyleşiler ve festivalin ulusal ve uluslararası konuklarıyla yapılacak seçili röportajlar da dijital ortamda takip edilebilecek. Ayrıca bu yıl festivalde ilk kez Sanal Gerçeklik (Virtual Reality - VR) deneyimleri yer alacak. Yurt dışındaki önemli festival programlarında yer bulan VR içerikler, özel sanal gözlükler aracılığıyla İstanbul Film Festivali takipçilerine interaktif deneyimler yaşatacak.

FESTİVAL FİLMLERİ, 9 SALONDA SİNEMASEVERLERLE BULUŞACAK

İstanbul Film Festivali\'nin bu yılki gösterimleri Beyoğlu\'nda Atlas Sineması (iki salon), Beyoğlu Sineması, Pera Müzesi, Nişantaşı\'nda Cinemaximum City\'s (iki salon), Gayrettepe\'de Cinemaximum Zorlu ve Kadıköy\'de Rexx Sineması ve Kadıköy Sineması olmak üzere 9 salonda yapılacak. Festival gösterimleri saat 11.00, 13.30, 16.00, 19.00 ve 21.30\'da yapılacak. Festivalde bu yıl da hafta içi 11.00, 13.30 ve 16.00 seanslarının öğrenci biletleri 1 lira üzerinden satışa sunulacak.

ONUR ÖDÜLLERİ VE SİNEMA EMEK ÖDÜLÜ SAHİPLERİ BELLİ OLDU

İstanbul Film Festivali tarafından sinemaya gönül ve emek veren isimlere takdim edilen Sinema Onur Ödülleri bu yıl oyuncu Perihan Savaş, yazar ve senarist Osman Şahin, yönetmen Aram Gülyüz ve yapımcı Arif Keskiner\'e verilecek. Festivalin en eski sinemalarından Atlas Sineması\'nın 22 yıldır müdürlüğünü sürdüren Cevdet Pişkin\'e ise Sinema Emek Ödülü verilecek. Ödüller, 6 Nisan Cuma gecesi yapılacak 37. İstanbul Film Festivali Açılış Töreni\'nde takdim edilecek.

KÖPRÜDE BULUŞMALAR 6-13 NİSAN TARİHLERİNDE

Türkiye\'den sinemacıları uluslararası sektör profesyonelleri ile buluşturan ilk etkinlik olan ve bu yıl 13\'üncüsü düzenlenen “Köprüde Buluşmalarö ortak yapım platformu İstanbul Film Festivali kapsamında, 6-13 Nisan tarihlerinde düzenlenecek. “Köprüde Buluşmalar Film Geliştirme Atölyesiö, “Work in Progressö ve “Komşularö atölyelerinde Türkiye\'den ve komşu ülkelerden uzun metraj kurmaca ve belgesel projeleri ile post-prodüksiyon aşamasındaki filmlerin uluslararası film sektörüne ilk sunumları 12 ve 13 Nisan tarihlerinde yapılacak. Köprüde Buluşmalar kapsamında uzmanların katılımıyla düzenlenen ve görsel-işitsel sektörün yeniliklerinin ve film yapımına dair konuların irdelendiği “Sinema Konuşmalarıönın yanı sıra uluslararası market ve fon temsilcileri ile tanışma programları da yer alacak.

“Köprüde Buluşmalar Atölye Ödülleri\"nin sahipleri 13 Nisan akşamı yapılacak kapanış resepsiyonunda duyurulacak.

FESTİVALDE YARIŞMA HEYECANI

37. İstanbul Film Festivali\'nde yarışma heyecanı 8 Nisan\'da başlayacak. Uluslararası Yarışma, Sinemada İnsan Hakları Yarışması, Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel ve Ulusal Kısa Film yarışmalarında ödül kazanan filmler, 17 Nisan Salı akşamı düzenlenecek İstanbul Film Festivali Ödül Töreni\'nde açıklanacak.

FESTİVALİN EN YENİSİ: ÇİÇEK İSTEMEZ

37. İstanbul Film Festivali\'nin bu yılki yeni bölümlerinden biri de Çiçek İstemez oldu. Kahramanı güçlü kadınlar olan filmlerin bir araya geldiği bölüm kapsamında gerçek hayatta da sinemada da baskılara boyun eğmeyen, kendi yolunu çizen, kendi ayakları üzerinde duran kadınların hikâyelerini anlatan filmler yer alacak. Çiçek İstemez bölümünde İran\'dan Belçika\'ya Arjantin\'den Gürcistan\'a 10 film bulunuyor.

BERGMAN ANILACAK

37. İstanbul Film Festivali, dünya sinemasının en saygın yönetmenlerinden Ingmar Bergman\'ı, doğumunun 100. yılında özel bir bölümle anacak. Bu yılın özel bölümlerinden biri olan “Bergman 100 Yaşındaö için Türkiye\'den 10 yönetmen, çağdaş sinema sanatının en etkileyici filmlerine imza atan Ingmar Bergman\'ın kendilerini en çok etkileyen filmlerini seçti. Kazım Öz, Emin Alper, Semih Kaplanoğlu, Reha Erdem, Can Evrenol, Ümit Ünal, Aslı Özge, Melik Saraçoğlu & Hakkı Kurtuluş ve Yeşim Ustaoğlu seçtikleri filmlerin gösterimlerini bizzat kendileri sunacak.

DÜNDEN BUGÜNE TÜRK KLASİKLERİ\'NDE İPEKÇE

İstanbul Film Festivali, ilk kez Türk sinemasının en önemli yapıtlarını yeniden sinemaya kazandıracak. Bu yıl, öncü yönetmenlerden Bilge Olgaç\'ın 1987 yapımı başyapıtı İpekçe\'nin restore edilmiş kopyasının gala gösterimi 10 Nisan Salı akşamı Nişantaşı City\'s\'de gerçekleştirilecek.

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-Basın toplantısındaki açıklamalar

-Festivalin reklam filmi

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