-İSTANBUL FESTİVALLERİNİN İLK DÖNEMİ SONA ERDİ İSTANBUL (A.A) - 01.08.2010 - İstanbul Kültür Sanat Vakfının (İKSV) İstanbul'un Avrupa Kültür Başkenti olduğu 2010 yılının ilk döneminde düzenlediği etkinlikler sona erdi. Etkinliklere 300 bine yakın izleyici katıldı. İKSV'den alınan bilgiye göre, Akbank sponsorluğunda düzenlenen ve iki hafta boyunca 7 salonda 495 seansta 57 ülkeden 218 filmin gösterimlerinin yanı sıra festivaldeki temalarla bağlantılı 8 sinema dersi ve söyleşinin gerçekleştiği 29. Uluslararası İstanbul Film Festivali'ni 150 bin sinemasever izledi. Aygaz ve Opet sponsorluğunda yapılan ve yurt dışından 9 tiyatro ve dans topluluğu ile Türkiye'den 30 oyunun sahnelendiği 17. Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali'ne yaklaşık 24 bin kişi ilgi gösterdi. Festival kapsamında bir ay boyunca, 18 farklı mekanda 90 gösterinin yanı sıra söyleşi ve atölye çalışmaları da gerçekleşti. Borusan Holding sponsorluğunda düzenlenen 38. Uluslararası İstanbul Müzik Festivali'ni 20 bine yakın kişi izledi. Festival programında, aralarında Arvo Pärt, Lang Lang ve klasik müziğin en önemli orkestralarından Viyana Filarmoninin de bulunduğu 600'ü aşkın yerli ve yabancı sanatçının verdiği 21 konser yer aldı. -17. ULUSLARARASI İSTANBUL CAZ FESTİVALİ- Garanti Bankası sponsorluğunda 1-20 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen 17. Uluslararası İstanbul Caz Festivali, 50'nin üzerinde konser, Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından 300'ü aşkın sanatçıyla yine İstanbul'u bir caz kentine dönüştürdü. Caz coşkusunu İstanbul'un her köşesine taşıyan 17. Uluslararası İstanbul Caz Festivali'ni 45 bin sanatsever izledi. -FRANSA'DA TÜRKİYE MEVSİMİ- Türkiye ve Fransa'nın Dışişleri ve Kültür bakanlıklarının himayesinde, İKSV ve CulturesFrance'ın iş birliğiyle 1 Temmuz 2009 tarihinde başlayan ''Fransa'da Türkiye Mevsimi'', 31 Mart 2010 tarihinde sona erdi. 9 ay boyunca Fransa'nın dört bir yanında, aralarında yaklaşık 100 konferans ve bilimsel toplantının da yer aldığı 600'den fazla etkinlikle 15 milyondan fazla izleyiciye Türkiye'nin kültür-sanat alanındaki enerjisi, yaratıcılığı ve çeşitliliği Fransız kamuoyuna tanıtıldı. -ETKİNLİKLER DEVAM EDİYOR- İKSV, festivallerin ardından etkinliklerine devam ediyor. ''6. Leyla Gencer Şan Yarışması'', La Scala Tiyatrosu Sahne ve Gösteri Sanatları Akademisi Vakfı iş birliğiyle 21–26 Ağustos tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek. Doğuş Grubu ve Garanti Bankasının sponsorluğunu üstlendiği yarışma, Dışişleri Bakanlığının desteği ve 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı ile Borusan Holdingin katkılarıyla gerçekleşiyor. Müzikseverlerin yıllardır dört gözle beklediği dünyanın en büyük rock grubu U2, ''360° Turnesi'' kapsamında Live Nation tarafından Pozitif ve İKSV iş birliği, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı desteğiyle 6 Eylül Pazartesi akşamı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bir konser verecek. Türkiye'deki hayranlarıyla ilk defa buluşacak olan grup, ülke tarihinin en büyük stadyum konserine imza atacak. Bu yıl LG sponsorluğunda gerçekleşecek Filmekimi, 8–14 Ekim tarihleri arasında yılın ses getiren ödüllü filmlerini, İstanbullu sinemaseverlerle buluşturacak. 2011 yılında yine Koç Holding sponsorluğunda gerçekleşecek 12. Uluslararası İstanbul Bienali'nin kavramsal çerçevesi de Bienal küratörleri Adriano Pedrosa ve Jens Hoffmann tarafından ekim ayında açıklanacak.