İstanbul 'en üst düzeyde' alarmda

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte su baskınlarına karşı ''en üst düzeyde' alarma geçti.



AKOM'dan yapılan yazılı açıklamada, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre cuma akşamı ve cumartesi günü yeni bir yağışlı havanın geleceğinin tahmin edildiği belirtildi. Sel alarmı çerçevesinde kamu çalışanları bugün 2 saat erken iş bırakacak. Valilik kamu çalışanlarına saat 15.00 itibariyle izin verdi. Bu arada, birçok kamu kurumu ve hastanelerde binaların alt katları sel tehlikesine karşı boşaltıldı.



Açıklamada, daha önce su baskınına uğrayan bölgelerde ise itfaiyenin 20 grup, 51 ekip, Yol Bakım Onarım Müdürlüğünden 226 personel, 99 araçla çalışmalarını sürdürdüğü, selin etkili olduğu bölgelerde temizlik, hasar tespit ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği, Basın Ekspres Yolunun her 2 yöne trafiğe açıldığı kaydedildi.

Açıklamada, toplamda 1225 personel, 406 araç, 104 motopomp, 34 botla sürdürülen kurtarma çalışmalarına, itfaiye ekipleri 556 personel, 117 araç, 104 motopomp, 30 botla, Zabıta Daire Başkanlığı 242 personel, 49 araçla, Yol Bakım Onarım Müdürlüğü 226 personel, 99 araçla, İSKİ 151 personel, 136 araçla, Belediye Arama Kurtarma Birliği 50 personel, 4 bot ve 5 adet 4x4 araçla katıldığı belirtildi.

Kadıköy'de şiddetli yağmur hazırlığı

Kadıköy Belediyesi beklenen şiddetli yağmur ve olası bir sel felaketine karşı çeşitli önlemler aldı. Alarma geçen belediye ekipleri, Kurbağalıdere çevresindeki araçları kaldırttı, yağmur ızgaraları temizlendi, müdahale ekipleri risk taşıyan bölgelere anında müdahale için gönderildi.

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısıyla harekete geçen Kadıköy Belediyesi ekipleri, kentte meydana gelebilecek sel felaketine karşı önlemler alarak, çeşitli çalışmalar yaptı.

Belediye ekiplerinin iş makineleriyle birlikte gece saatlerinden beri alarma geçirildiğini kaydeden Kadıköy Belediyesi Fen İşleri Müdürü Murat Aslan, özellikle Kurbağalıdere ve Çamaşırcı Deresi çevresinde bulunan evlere “su baskını” uyarısı yaparak “alt katların boşaltılması, güvenli bölgelere geçilmesi” çağrısı yapıldığını söyledi. Aslan alınan önlemleri şöyle açıkladı: “Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısıyla ekiplerimizi hazırladık. Kadıköy’de bulunan bütün mazgal ve yağmur ızgaralarını tıkanmalara karşı kontrol ettik, çeşitli atıklarla tıkalı olanları açtık. Ayrıca daha önce taşan Kurbağalıdere ve Çamaşırcı Deresi çevresinde park eden bütün araçları kaldırttık, çöp konteynerleri başta olmak üzere herhangi bir sel sırasında suların sürükleyerek derelerde tıkanma yapabilecek tüm unsurları kaldırttık. Bunun dışında, yer altı geçitleri ve köprülerde olabilecek tıkanmalara karşı her köprüye bir iş makinesi getirerek, anında müdahale için hazır hale getirdik. Belediyemizin arşivi başta olmak üzere su baskın tehlikesi bulunan depoları boşattık ve güvenli hale getirdik.

Sağlık ekipleri bölgede

Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü'nün Çatalca merkezde 2 doktor, 4 hemşire, 2 laborant, 10 psikolog, 4 şoför, 1 temizlik personeli olmak üzere toplam 23 personeli görevlendirerek, bölgeye 1 sağlık TIR'ı ve 2 minibüsü tahsis ettiği edildiği belirtilen açıklamada, Çatalca merkezde 2 okula yaklaşık olarak 200 vatandaşın toplandığı, psikologların yaptıkları değerlendirmeler neticesinde herhangi bir problemin tespit edilmediği, buna karşın bölgede süt, mama, bebek bezi, hijyenik ped, çorap, ayakkabı, sabun, şeker ve tansiyon ilaçları gibi eksikliklerin tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, hasar tespit kesin raporunun ilçe kaymakamlıklarının başkanlığında kurulacak ekipler tarafından yapılacağı ifade edildi.





Çadırlar kuruldu



Aynı açıklamada, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’nca Silivri Çatalca ve Selimpaşa bölgelerinde 3 çadırın kurulduğu, 42 personel, 19 mobil kip ile bölgeye sıcak yemek, kampet ve battaniye, 27 bin 315 adet kumanya, 2 bin 600 adet iftarlık, 23 bin 80 adet bardak su, 25 bin 400 sıcak çorba, 400 kişilik sıcak yemek, 25 kampet, bin battaniye, 1 gıda TIR’ı 2 mobil mutfak, 25 bin 400 çay ve 40 ton mazotun gönderildiği kaydedildi.

Açıklamada, sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için İstanbul Büyükşehir Belediyesince barınma yeri ve yemek dağıtım çadırlarının kurulduğu bildirildi.

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, İstanbul bu akşamı ile 12 Eylül Cumartesi günü yeni bir yağışlı havanın geleceği tahmin ediliyor.Selin etkili olduğu bölgelerde temizlik hasar tespit ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.