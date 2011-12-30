-İstanbul emniyetinden yılbaşı önlemleri İSTANBUL (A.A) - 30.12.2011 - İstanbul Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların yılbaşını huzur ortamı içinde geçirmelerini sağlamak amacıyla asayiş ve trafik konularında gerekli önlemleri aldı. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların olası olaylara anında müdahale edilmesini sağlamak amacıyla başvurabilecekleri telefon numaraları şöyle: -155 Polis İmdat Servisi: (212) 636 22 40 -Emniyet Nöbetçi Müdürlüğü: (212) 636 11 05 -Asayiş Şube Müdürlüğü: (212) 214 40 10 -Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü Haber Merkezi: (212) 463 77 77 (Dahili 3119) -Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü Haber Merkezi: (216) 585 58 12 -Şehir içi trafikle ilgili konularda; -A Bölgesi (Avrupa Yakası) Trafik Ekipleri Nöbetçi Amirliği: (212) 665 10 20 - 214 41 66 -B Bölgesi (Beşiktaş, Beyoğlu, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli) Trafik Ekipleri Nöbetçi Amirliği: (212) 214 41 75 -C Bölgesi (Anadolu Yakası) Trafik Ekipleri Nöbetçi Amirliği: (216) 567 48 13 -Çevre Yolları Trafik Ekipler Amirliği: (216) 343 07 87 -Sivil Ekipler Kısım Amirliği: (212) 214 41 82 -Bölge trafikle ilgili konularda; -Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Nöbetçi Amirliği (Anadolu Yakası): (216) 377 22 04 -Şehit Şakir Koç İstasyon Amirliği (Avrupa Yakası): (212) 472 04 90 -Silivri İstasyon Amirliği: (212) 727 25 82