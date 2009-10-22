İstanbul Emniyetin'de skandal firar!

Binlerce polisin görev yaptığı İstanbul Emniyet Müdürlüğü nezarethanesinde tutulan iki uyuşturucu satıcısı firar etti. Biri son anda yakalandı. İki polis açığa alındı..



İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde binlerce polisin görev yaptığı Vatan Caddesi’ndeki merkez binada gözaltında tutulan iki kişi nezarethaneden kaçtı. İnanılmaz kaçış, Emniyet Müdürlüğü B Blok bodrumunda bulunan, Organize Suçlar, Narkotik ve Mali Şube polisinin müşterek kullandığı nezarethanede Pazar gecesi yaşandı. Torbacılık yaptıkları sırada suçüstü yakalanan ve gözaltına alınan iki kişi nezarethanede savcılığa sevkedilmeyi bekliyorlardı. Vatan gazetesinin haberine göre, demir parmaklıkların uzun demirlerinin esnediğini farkeden iki torbacı kaçış için fırsat kollamaya başladı. Ünlülere uyuşturucu sağladığı belirtilen iki satıcı gece, nöbetçi polisin uzun süredir ortada görünmediğini sırada harekete geçti. Demir parmaklığı iki kişi birden yüklenerek esnetmeyi başaran iki kaçak koridora çıkmayı başardı. Koridordaki kapıdan da rahatlıkla geçen kaçaklar, bir üst katta çıktılar. B Blok kapısından sıradan vatandaş gibi çıkan ikiliye “Dur” diyen kimse de olmadı.



Ana kapıdan çıkmanın çok tehlikeli olduğuna anlayan kaçaklar, dikkat çekmemek için ayrı yönlere gitmeye karar verdiler. Biri arka taraftaki araç girişinden geçerek izini kaybettirmeyi başardı. Kaçaklardan ikincisi o kadar şanslı değildi. Otoparktaki nöbetçi polis tarafından farkedilen firari, “Dur” ihtarı üzerine panikledi. Nöbetçi polis, kaçmaya çalışan kişinin canlı bomba olabileceğinden şüphelenince bütün emniyet müdürlüğünü alarma geçirdi. Kısa sürede kıskaca alınan kaçak yakalandı. Üzerinden kimlik çıkmayan ve çelişkili ifadeler veren şüpheli Terörle Mücadele polisleri tarafından tam iki saat sorgulandıktan sonra nezarethaneden kaçtığını itiraf etti. Kaçan diğer firari aradan geçen üç güne rağmen halen yakalanamadı. İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, olayın hemen ardından personelle ilgili soruşturma başlattı. Kamera görüntüleri izlendi, o sırada nezarethanede görevlilerin savunması alındı. İki polis memuru açığa alındı.