İstanbul Emniyeti'nde bazı emniyet müdürleri görevden alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde, 17-25 Aralık operasyonlarından sonra kritik şubelerde göreve getirilen emniyet müdürleri görevden alındı.

Hürriyet’ten Çetin Aydın’ın haberine göre; İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, geçtiğimiz günlerde Organize ve Narkotik'ten sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Erkin Adalar'ı görevden almasının ardından kritik şubelerdeki müdürleri de görevden aldı.

Personelden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Şahin, Organize Şube Müdürü Ömer Burak Aktaş, İstihbarat Şube Müdürü Edip Vural, Kaçakçılık Şube Müdürü Aydın Yılmaz ve Mali Şube Müdürü Hakan Sıralı görevden alındı.

Görevden alınan müdürlerin yerine yeni görevlendirmelerin yapılacağı bildirildi. Görevden alınan emniyet müdürleri, 17-25 Aralık operasyonlarından sonra göreve gelerek başta yasadışı dinleme operasyonları olmak üzere birçok operasyona imza atmıştı.