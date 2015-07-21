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İstanbul Emniyeti tüm izinleri iptal etti

'Yaşanması muhtemel toplumsal olaylarda huzur ve güveni sağlamak amacıyla ikinci bir emre kadar 12/12 çalışılması uygun görülmüştür'

21 Temmuz 2015 00:46

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'ndeki bombalı saldırının ardından, izinleri iptal etti. 12 saat çalışıp 24 saat dinlenen İstanbul Emniyeti'nde izinler 12 saate düşürüldü.

İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Şahin imzasıyla tüm ilgili birimlere gönderilen yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde gerçekleşmesi muhtemel toplumsal olaylarda vatandaşlarımızın huzur ve güvenini sağlamak ve il genelinde alınacak olan emniyet tedbirlerinde aksaklıkların yaşanmaması amacıyla tüm birimlerin, 20 Temmuz 2015 Pazartesi günü saat 19.00’dan itibaren ikinci bir emre kadar 12/12 çalışma sistemine göre görev yapması hususu; Valilik makamının onayı ile uygun görülmüştür." 

 

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