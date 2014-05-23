İstanbul Emniyeti: Okmeydanı'nda hiç bir eyleme müsaade edilmeyecektir

Okmeydanı’nda Uğur Kurt'un cenazeye gittiği cemevinde başından vurularak hayatını kaybetmesinin ardından çıkan olayla bugün de devam ediyor. Gösterilere ilişkin açıklama yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü bölgenin ‘terörize’ edildiğini savunarak, eylemlere izin verilmeyeceğini belirtti. Açıklamada "Hukuksuz hiçbir eyleme müsaade edilmeyecektir" ifadesi kullanıldı.

Emniyet’ten yapılan açıklama şöyle:

"22 Mayıs gecesinde, illegal örgüt mensuplarınca güvenlik güçlerimize atılan el yapımı ve parça tesirli bombalar neticesinde ağır yaralanan ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir vatandaşımız bugün saat 11.00 itibariyle vefat etmiştir.

Okmeydanı'nda illegal örgütlerin saldırgan ve bölgeyi terörize etmeye yönelik eylemleri devam etmektedir.

Milletimizin huzurunu ve kardeşlik duygularımızı bozmaya yönelik her türlü eylem ve girişime karşı güvenlik güçlerimizin, hukukun sınırları içerisinde kalarak, mücadelesi kararlılıkla devam etmektedir. Hukuksuz hiçbir eyleme bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada müsaade edilmeyecektir"