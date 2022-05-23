İstanbul Emniyeti'nde görev değişimleri

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Atatürk Havalimanı Şube Müdürü Hüseyin Eke, İstanbul Havalimanı Şube Müdürü Hüseyin Ağca, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Serkan Kılınç, Destek Hizmetleri Şube Müdürü Hüseyin Güngör, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Göksel Önder, Deniz Limanı Şube Müdürü Songül Güler, Hukuk İşleri ve Soruşturma Şube Müdürü Seval Erdem Gürdoğan, İstihbarat Şube Müdürü Mustafa Varol, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürü Selma Gençkaya, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürü Murat Sevgi, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürü Yusuf Burak Güler ve Baltalimanı Polisevi Şube Müdürü Gülpınar Adir, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürü Murat Sevgi, Şile İlçe Emniyet Müdürü Hazım Gümüş, Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürü Şekip Akın, Çatalca İlçe Emniyet Müdürü Ömer Erhan Konanç, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Rahmi Odabaşı, Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürü Muharrem Levent Türkmen, Silivri İlçe Emniyet Müdürü Cemil Erim ve Pendik İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı İzzet Özdemir, üçüncü sınıf emniyet müdürlüğünden ikinci sınıf emniyet müdürlüğüne terfi etti.