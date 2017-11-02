İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün İşgal Girişimi Davasında tahliye talepleri reddedildi

Özden ATİK/İSTANBUL,(DHA)-FETULLAHÇI Terör Örgütü\'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016\'daki darbe girişimi sırasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nün işgal girişimi ile Esenler Birlik Köprüsü\'ndeki olaylarda 5 kişinin şehit olmasıyla ilgili aralarında tankın içinden çıkan eski emniyet müdürü Mithat Aynacı\'nın da bulunduğu 67 sanıklı davada, tahliye talepleri reddedildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada görülen davanın 4. gününde sanık ve avukatların talepleri alındı. 23 tutuklu sanık ve avukatları tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık savunmalarının henüz tamamlanmamış olması, atılı suçun vasfı ve mahiyetini dikkate alarak tahliye taleplerini reddetti. 5 Şubat\'a bırakılan duruşmalar, Bakırköy Adliyesi\'nde üç hafta boyunca görülecek. Tutuklu sanık eski emniyet müdürü Mithat Aynacı dün yaptığı savunmasında, \"Benim üzerimde resmi üniformam var. \'Askeri üniforma var\' denilerek resmen medyada hedef tahtası haline getirildim. Asker kıyafeti giymedim\" demişti.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan iddianamede, İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nün işgal girişiminde bulunan aralarında tankın içinden çıkan eski emniyet müdürü Mithat Aynacı, yine olay tarihinde Edirne Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli olup İstanbul Emniyet Müdürlüğü binası çevresinde bulunduğu tespit edilen emniyet müdürü İsmail Uğuz ile 21\'i rütbeli 44\'ü er olmak üzere 67 kişi \"şüpheli\" sıfatıyla yer alıyor. İddianamede, darbecilerin tankı üzerlerine sürmesi sonucu Hüseyin Kısa, Muhammet Aksu, Mehmet Şefik Şefkatlioğlu ve Türkmen Tekin\'in şehit olduğu, Ahmet Kocabay\'ın ise şüpheli yarbay Fatih Sönmez tarafından silahla vurularak şehit edildiği, her iki bölgede çıkan olaylar da 30 kişinin yaralandığı ifade ediliyor.

İddianamede, tüm şüphelilerin \"Anayasal Düzeni, TBMM\'yi ve hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etme\", ve \"Silahlı terör örgütüne üye olma\" suçundan 3\'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15\'er yıla kadar hapsi talep ediliyor. Darbe girişimi sırasında tankın içinden çıkan şüphelilerden eski emniyet müdürü Mithat Aynacı, hakkında ayrıca \"Kasten öldürmeye teşebbüs\", \"Hakaret\" ve \"Tehdit\" suçlarından 30 yıldan 55 yıla kadar hapis cezası istenirken, 4 kişiyi kullandığı tank ile ezerek ölümüne yola açtığı iddia edilen şüpheli Ömer Kalın hakkında \"Kasten öldürme\", \"Kasten yaralama\", \"Mala zarar verme\" suçlarından 4 kez müebbet ile 529 yıldan 990 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Maktül Ahmet Kocabay\'ın silahla vurarak şehit eden ve diğer maktüllerin ölümünden sorumlu tutulan şüpheli yarbay Fatih Sönmez hakkında ayrıca \"Kasten öldürmeye azmettirme\" suçundan 5 kez müebbet ve \"Kasten öldürmeye teşebbüs\", \"Kasten yaralama\", \"Hakaret\", \"Tehdit\", \"Mala zarar verme\" suçlarından 559 yıldan 1030 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor. Aynacı\'nın bindiği tanktaki Yarbay Osman Akkaya hakkında da ayrıca \"Kasten yaralama\", \"Kasten öldürmeye teşebbüs\", \"Hakaret\", \"Tehdit\" suçlarından 113 yıldan 256 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

