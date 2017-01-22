İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve AKP İl Binası'na saldıran DHKP-C'li yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve AKP'nin Sütlüce'deki İl Başkanlığı binasına saldıran DHKP-C Şerif Turunç Tekirdağ'da yakalandı.

Hürriyet'in haberine göre, saldırı öncesi Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapan ve tekrar Yunanistan'a kaçma hazırlığında olduğu belirlenen Şerif Turunç'un tanınmamak için saçlarını keserek eşgalini değiştirmeye çalıştığı öğrenildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri İstanbul EmniyetMüdürlüğü’ne ve AK Parti İl Başkanlığı binalarına önceki gün art arda lav silahlarıyla saldırı düzenleyen Tekirdağ’da yakalandı. DHKP-C üyesi Şerif Turunç’un tek atımlı lav silahlarıyla düzenlediği saldırıların ardından dün Esenyurt’ta polis ekiplerine ateş açan kişi olduğu belirlendi.

Polis g geride bıraktığı lav silahlarında parmak izlerine rastlamış saldırganın kimliğini belirlemişti. Turunç’un yakalandığında üzerinde suikast silahı olarak bilinen Glock marka bir tabancanın bulunduğu bildirildi.

43 yaşındaki terörist Şerif Turunç, İçişleri Bakanlığı’nın arananlar listesinde yer alıyordu. Gri listede bulunan Turunç’un yakalanması için 300 bin TL’ye kadar ödül konulduğu da öğrenilmişti.