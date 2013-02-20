İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde olaylar çıktı

DHKP-C adı altında KESK'e yapılan operasyonu protesto etmek isteyen bir gruba polis müdahale etti.

Vatan Caddesi önündeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde toplanan yaklaşık 20 kişilik grup, "DHKP-C Operasyonu yalan, Gerçek; AKP'nin Halk Düşmanlığıdır" yazılı pankart açtı.

Polis pankarttın kaldırılması ve dağılmaları konusunda Kamu Emekçileri Cephesi'ne bağlı grup üyelerini uyardı. Uyarıları dikkate almayan eylemcilere polis kullanmadan müdahale etti.

Polis Emniyet Müdürlüğü önünden dağılmak istemeyen grubu çevik kuvvet ekipleri ile uzaklaştırmaya çalışırken eylemciler arasında zaman zaman arbede yaşandı.

Eylemciler, müdahalenin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünden uzaklaştırıldı.