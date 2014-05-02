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İstanbul Emniyet Müdürlüğü: Gözaltına alınanların 29'u işçi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 1 Mayıs'ta 211 kişinin gözaltına aldığını açıklarken, gözaltına alınanların hangi meslek grubuna ait olduğunu da belirtmesi dikkat çekti

02 Mayıs 2014 23:18

İstanbul Emniyet Müdürlüğü (İEM), 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde çıkan olaylarda 211 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. 

Emniyet, 1 Mayıs'a katılanlardan gözaltına alınan kişilerin 29'unun işçi, 60’ının öğrenci, 17’sinin öğretmen ve 16’sının işsiz olup, geri kalan şahısların ise diğer meslek gruplarına ait olduğunu açıkladı.

İEM'den yapılan yazılı açıklama şöyle :

01.05.2014 tarihinde ilimiz genelinde şiddet içeren göstericilere yönelik müdahale sırasında güvenlik güçlerine havai fişek, sapan, misket, taş ve sopalarla saldırma eylemlerine karışan göstericilerden 211 kişi gözaltına alınmıştır. Bahse konu göstericilerden sadece 29’unun işçi olduğu tespit edilmiştir. Diğerlerinin 60’ı öğrenci, 17’si öğretmen ve 16’sı işsiz olup geri kalan şahıslar ise diğer meslek gruplarına ait olduğu anlaşılmıştır.

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