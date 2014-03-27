İstanbul Emniyet Müdürlüğü: 30 Mart'ta 39 bin polis görevlendirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Pazar günü yapılacak yerel seçimlerde sandık başında 15 bin 62, sayım döküm işlemleri, oy pusulalarının paketlenerek torbalanması ve taşınması esnasında ise personel sayısının neredeyse tamamı olan 39 bin personelle yürütüleceğini açıkladı. Polislerin görevli oldukları sandıklarda oy kullanabilmeleri için gerekli düzenlemelerin yapıldığı belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bilindiği üzere, 30 Mart 2014 Pazar günü Mahalli İdareler Seçimi ilimiz genelinde polis sorumluluk bölgesinde oy kullanma işlemi; 39 ilçe, 72 ilçe seçim çevresi, 1.649 sandık alanı ve 31.706 sandıkta yapılacaktır.

Seçimlerin güvenli ve düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla; asayiş hizmetlerinde çalışacak personel saklı kalmak üzere, sadece sandık alanı, çevresi ve oy toplama merkezlerinde aldırılan emniyet tedbirleri çerçevesinde münhasıran 15.062 personel görevlendirilmiştir.

Söz konusu tedbirler, sayım ve döküm işlemine başlanılması, kâğıt ve belgelerin paketlenerek torbaya konulması ve sayıma ilişkin torbaların oy toplama merkezlerine nakli ve teslimi süresi sırasında ise, personelimizin neredeyse tamamı olan 39.000 kişiyle yürütülecektir.

Yapılan planlamada, sandık alanı ve çevresinde münhasıran görevlendirilen personelin aynı zamanda anayasal hak ve ödevlerini yerine getirebilmesi için %90’ının kayıtlı olduğu seçim bölgesinde görevlendirilmesi sağlanmış, kalan personel için ise görevli olduğu sandık alanında oy kullanabilmesini teminen ilgili seçim kurullarına isimleri bildirilmiştir."