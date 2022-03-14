İstanbul Ekonomi Araştırma: Zamlar sonrasında yüzde 76 elektrik ve doğalgaz tüketimini azalttı; yüzde 59 ulaşım tercihini değiştirdi

Doğalgaz ve elektrik zamları, gıdadan tüm zorunlu harcamalara her kalemde bütçesi açık veren vatandaşları çareyi battaniye altında ısınmakta bulmaya itti. Yapılan son araştırma bu durumun, Türkiye'de çoğunluğun sıkıntıda olduğunu ortaya koydu. İstanbul Ekonomi Araştırma’ya göre Türkiye'de 4 kişiden 3'ü zamlar sonrasında daha az doğalgaz ve elektrik kullanma yoluna gittiğini açıkladı.

Vatandaşların yüzde 76'sı zamlar karşısında enerji tüketimini azalttı

İstanbul Ekonomi Araştırma, Türk insanının elektrik zamları ile nasıl mücadele ettiğini sordu. 3-7 Şubat 2022 tarihlerinde Türkiye çapında 12 ilde 1500 kişi ile yapılan anket çalışmasına göre vatandaşların yüzde 76'sı zamlar karşısında elektrik ve doğalgaz tüketimini azalttığını açıkladı.

Dört kişiden üçü zamlar sonrası diğer harcamalarını da kıstığını söyledi.

Ulaşım tercihi değişti

Araştırmaya göre özellikle benzin zamları sonrası katılımcıların yüzde 59'u ulaşım tercihlerini değiştirdiğini ifade ederken yüzde 24'ü doğalgaz yerine kömür kullanmaya başladığını belirtti.