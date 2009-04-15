İstanbul eğitimde Hakkari'yi yakaladı!

Fırsat eşitliğinde Türk modeli... Öğretmen ve okul sıkıntısı çeken Hakkari, İstanbul'a yetişeceğine, İstanbul geriledi. Fark kapandı.



Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilk ve orta dereceli okullara ilişkin yayınladığı istatistikler, Doğu ve Güneydoğu'daki imkanların, İstanbul'un önüne geçtiğini ortaya koydu. Böylece hükümetin her fırsatta dile getirdiği, 'Hakkari'den Edirne'ye eşit şartlarda eğitim' söylemi, 'imkansızlıkta eşitlik' olarak gerçekleşti.



İşte rakamlar:



- İlköğretimde bir dersliğe düşen öğrenci sayısında rekor, 53 ile Şanlıurfa'da. İstanbul 49 ile ikinci... Van, Diyarbakır, Şırnak 44 ile ilk 5'te.



- Diğer batı illerinde durum daha iyi. Bursa'da bir dersliğe 39, Ankara'da 37, İzmir'de 33 öğrenci düşüyor.



- Derslik başına en az öğrencinin düştüğü il 17 öğrenciyle Burdur...



- İstanbul'da bir ilkokul öğretmene 29, Hakkari ve Mardin'de 30 öğrenci düşüyor.



- İstanbul, bir okula düşen öğrenci sayısıyla da (1056) ilk sırada. İstanbul'u 597 öğrenci ile Ankara, 537 öğrenci ile Bursa, 454 öğrenci ile İzmir izledi. Hakkari'de ise bir okula 172 öğrenci düştü.

