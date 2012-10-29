İstanbul, Edirne ve Kırklareli için çok şiddetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne ve Kırklareli çevreleri için şiddetli yağış uyarısında bulundu. İstanbul'un kuzeybatı kesimleri için çok kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde şiddetli yağış beklendiğine dikkat çekilerek, "Yapılan son değerlendirmelere göre bugün Edirne ve Kırklareli çevrelerinde şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli, olunması gerekmektedir." denildi.

Açıklamada, şiddetli yağışın gece saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği kaydedildi.



İstanbul'a sağanak uyarısı



İstanbul'un kuzeybatı kesimleri için çok kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, halen İstanbul'un kuzeybatı kesimlerinde devam eden yağış artarak, Çatalca'nın kuzey kesimleri, Arnavutköy, Karaburun ve Kumköy çevrelerinde çok kuvvetli etkili olacak.



Sel, su baskını, ulaşımda aksama, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.