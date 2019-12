İstanbul dünyanın en prestijli kenti

T24 - Uluslararası birçok gazete ve dergi, dünya çapında prestiji giderek artan İstanbul’u, mutlaka görülmesi gereken şehirler arasında en ön sıralara koyuyor.





AA muhabirinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan "Bilgi Kartları" kitabından derlediği bilgiye göre, The Guardian, New York Times, The Economist, Financial Times, Die Welt, Le Monde, Telegraph, The Times, Brookingis Enstitute, Deutsche Bank’ın da aralarında bulunduğu dünyanın en saygın gazete, dergi ve düşünce kuruluşları, son yıllarda dünya kentleri arasında yükselen bir değer haline gelen İstanbul’un tarihi, turistik, kültürel, sosyal, ekonomik ve çevresel özelliklerine atıfta bulundu.

İngiltere’nin en önemli ve en köklü basın kuruluşlarının başında gelen The Guardian, İstanbul’u butik otelleri, füzyon mutfağı ve dünya müziği çalan kulüpleriyle Avrupa’nın yeni eğlence başkenti ilan etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın, "İstanbul bir kent değil, bir ülkedir" sözlerine yer veren gazetede yer alan haberde, Beyoğlu’nun arka sokaklarındaki gece kulüplerinin dünya müziklerinden örnekler sunan kulüplere dönüştüğü vurgulandı.

Haberde, "İstanbul Bineali"nin başarısından etkilenen uluslararası sanat topluluklarının da kenti rotasına dahil ettiğinin altı çizildi.



"Açık ara farkla İstanbul"

ABD’nin New York şehrinde basılan New York Times gazetesinin düzenlediği okuyucu anketinde İstanbul, dünyada görülmek istenen şehirler sıralamasında açık ara farkla birinci oldu. Ankete göre Amerikalılar, geçen yıl en çok İstanbul’u görmek istedi.

Gazete anket sonucunu, "Açık ara farkla İstanbul" diye duyurdu.

İstanbul ile ilgili yazılan haberde, "Bugün burada gördükleriniz, yani kültürler ve ayağınızın altındaki taşlar, gerçek anlamda yüzyılları yansıtmaktadır" denildi.

Londra merkezli haftalık haber, uluslararası ilişkiler ve ekonomi dergisi olan The Economist dergisinde yayımlanan, dünyanın önde gelen ekonomi okulu London School of Economics ile en köklü düşünce kuruluşu Brookings Enstitute ve Duetsche Bank’ın dünyadaki 150 büyük şehir arasında yaptığı araştırmada ise İstanbul, en iyi performansla birinci oldu.

İstanbul yüzde 5,5 gelir artışı, yüzde 7,3’lük istihdam artışı sağladı.

İstanbul, 2007-2009 yılları arasında 150 şehir arasında 143. sırada yer alıyordu.

2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul, New York, Londra ve Tokyo gibi dünya devi şehirleri geride bıraktı.

Geride bırakılan büyük şehirler dünya nüfusunun yüzde 12’sini oluşturuyor ve gayri safi milli hasılada yüzde 46 pay sahibi.



İstanbul'dan Londra'ya uçmak

Uluslararası iş gazetesi Financial Times, İstanbul için şu değerlendirmede bulundu: "İstanbul’dan Londra’ya uçmak, birinci dünyadan üçüncü dünyaya seyahat etmek gibi. Türkiye’nin yükselen güç statüsü abidesi olan Uluslararası Atatürk Havalimanı, çelik ve cam modernitesi ile parlıyor." Siemens ile The Economist Intelligence Unit’in, karbon emisyonu, enerji, ulaşım, su, hava kalitesi, atık ve arazi kullanımı, çevresel yönetim başlıkları altında 8 kategoride yapılan araştırmasında İstanbul, 30 şehir içinde 25. oldu.

Avrupa’daki şehirler arasında en fazla nüfusa sahip şehir olan İstanbul, yılda kişi başına 3,25 ton karbondioksit yayıyor. Avrupa’da karbon emisyonu kişi başına 5.21 ton olarak tespit edildi.

Enerji ana başlığında 11. sırada yer alan İstanbul, enerji tüketimi alt kategorisinde ilk sırada yer alıyor. Su kategorisinde de 11. sırada yer alan İstanbul, kişi başına düşen su tüketimi alt başlığında 7. sırada, hava kalitesi konusunda 23. sırada bulunuyor.

Raporda, İstanbul’un, yeşil bir kent olma yolunda önemli gelişmelere imza attığının da altı çiziliyor.



İstanbul'un kredi notu

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s Ekim 2010’da, Fitch ise Kasım ayında İstanbul’un kredi notunu yükseltti.

Moody’s Ekim 2010’da yaptığı son değerlendirme raporunda, büyük yatırım projelerinin finansmanında ve ödemesinde avantajlı konumunu koruyacağı tahmininde bulundu.

İstanbul’un gelir bütçesi gerçekleştirmelerinde yüzde 95’in üzerinde bir başarıya sahip olması, şehirler arasında en yüksek orana tekabül ediyor.

Harcamaların önemli bir bölümünün yatırım projelerine ayrıldığı İstanbul’da, dış krediler metroda kullanılıyor ve borçlanma limitleri içinde kalınıyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standart and Poor’s ise son raporunda, İstanbul’un uzun vadeli borç yapısının geri ödeme kolaylığı sağladığını belirtti.



"Kehanet gerçek olursa dünya başkenti"

2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul, Alman gazetesi Die Welt’e göre gelecekte dünyanın yeni başkenti olacak.

Fransız filozof Comte’nin kehanetlerine atıfta bulunarak hazırlanan makale, gazetenin internet sitesinin manşetinde yer aldı.

Dünyanın önde gelen gazetelerinden Telegraph, 17 Ocak 2010’da yayımladığı haberinde "Yeryüzünün cenneti: İstanbul", The Guardian 23 Ocak 2010 tarihli haberinde "Başka bir kent de hak etmezdi, İstanbul: Kültür kulübü", Le Monde 30 Ocak 2010’da yayımladığı haberinde "İstanbul: Bir vazgeçilmez", The Times 16 Ocak 2010 tarihli haberinde "İstanbul’un saklı hazineleri" başlığını kullandı.