İstanbul, Dünya Mirası Listesi'nden çıkarılıyor

T24- İstanbul UNESCO Dünya Mürirası listesinden çıkarılmak üzere... Bunun sorumlusu olan yerel yöneticiler ise hiçbir şey olmamış gibi davranmaya devam ediyor... Bu yöneticilere görevlerini yaptırmak için sizin de yapabileceğiniz bir şeyler var...
UNESCO Dünya Miras Komitesi, 25 Temmuz-3 Ağustos 2010 tarihinde Brezilya
'da yapacağı toplantıda, Istanbul hakkında Haziran 2010 'da yazılan raporu görüşüp onaylayacak.
Rapora göre, Istanbul esas listeden düşüp Tehlike Altındaki Dünya Miras Alanı Listesi'ne alınacak ve bir yıl sonra da, gelişme sğlanmadığı takdirde listeden tamamen atılıp büyük prestij kaybına uğrayacak.
İstanbul S.O.S hareketi bu durumu "Tam da Avrupa Kültür Başkenti olduğu yıl içinde Istanbul'un başına gelen bu ayıp, tüm ulusal ve yerel yöneticilerimizin rant uğruna, bile bile ve sivil toplumun tüm uyarılarına rağmen yol açtığı büyük bir kayıptır" diye değerlendiriyor.
Bu nedenle başlatılan kampanyada İstanbul'un dünya mirası alanlarının tehlike altında olduğu vurgulanıyor. Kampanya metni şöyle:
"İlgili bütün tarafları ve kent yönetimini görevlerini yerine getirmeye çağırıyoruz.
İstanbul’un tarihi alanları, Dünya Miras Komitesi’nin, 25 Temmuz – 3 Ağustos 2010 toplantısında, Dünya Mirası Listesi’nden Çıkarılma riski ile karşı karşıya kalacak.
2003 yılından bu yana tekrarlanan ve 1 Haziran 2010 tarihli Dünya Miras Komitesi Taslak Karar’ında da yinelenen konularla ilgili gerekli gelişmeler sağlanmazsa 2010 yılında Avrupa Kültür Başkenti seçilmiş olan İstanbul, 700 Dünya Miras Alanından birisi olma niteliğini kaybedecektir.İşte İstanbul'u bunlar bitiriyor...
1) Haliç Metro Köprüsü mevcut projesi değiştirilmezse,
2) 5366 sayılı Kanun’un mevcut uygulaması durdurulmazsa,
3) İstanbul Surları restorasyon projeleri ile ilgili bilgi sağlanmazsa,
4) Tarihi Yarımada’ya hergün 75 bin aracın girmesine neden olacak tünel projesi durdurulmazsa,
5) Ahşap yapıların korunaması sağlanmazsa,
6) Alanın değerlerini koruyan bir Yönetim Planı uygulamaya konulmazsa,
Biz aşağıda imzası bulunanlar, kent yönetiminin açıkça Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin ulusal hukuku ve imzalamış olduğu uluslararası anlaşmaları, keyfi uygulamaları ile ihlal ettiği görüşünü paylaşıyoruz. Bu nedenle İstanbul adına geri dönülemez bir noktaya gelinmeden ve koşullar daha da zorlaşmadan, ilgili bütün tarafları ve kamuoyunu bu önerileri desteklemek için harekete geçmeye çağırıyoruz."İstanbul'u kurtarmak için siz ne yapabilirsiniz?
İstanbul'un Dünya Mirası Listesi'nden çıkartılacak olmasına yerel ve merkezi yönetimin kayıtsız kalmasına karşı başlatılan imza kampanyasına imza atabilirsiniz. İkinci linkte bulunan İngilizce metni yurtışındaki gruplarla, kişilerle vs. paylaşabilirsiniz.