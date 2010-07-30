İstanbul 'dünya kültür mirası'ndan çıkmadı

T24 - UNESCO'nun 'tehlike altındaki dünya mirası' listesine düşmesinden korkulan İstanbul, küme düşmedi ve 'dünya kültür mirası' listesinde kaldı.



2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul'un uzun süredir UNESCO'nun 'dünya kültür mirası' listesinden 'tehlike altındaki dünya mirası' listesine düşeceği tartışılıyordu.



Bu karar, İstanbul'un bir alt kümeye düşmesi anlamına gelecekti. Bugün Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamayla İstanbul'un bir alt kümeye düşmeyeceğini duyurdu.



Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında UNESCO kararına göre İstanbul'daki tarihi mirasın tehlike altında olmadığının altı çizildi.



Dışişlerinin açıklamasını ajansların flaş haber olarak duyurdu.

