İstanbul dışına çıkışı yasaklanan İhsan Eliaçık kitap fuarına telekonferans yöntemiyle katıldı: Zulmü teşhir edeceğiz

"Silahlı terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptıralan ve İstanbul dışına çıkması da yasaklanan ilahiyatçı yazar İhsan Eliaçık, telekonferans yöntemiyle İzmir'de düzenlenen kitap fuarına katıldı.

Tekin Yayınları tarafından düzenlenen söyleşiye bağlanan Eliaçık, zulmü teşhir etmeye devam edeceğini söyledi. CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı ve Yazar Ataol Behramoğlu, dayanışma amacıyla Eliaçık’ın kitaplarını imzaladı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, söyleşiye katılanlarla selamlaşan Eliaçık, Behramoğlu ve Altıok’un sorularını yanıtladı. Kur’an-ı Kerim’in insanları adalete çağırdığını ifade eden Eliaçık, Türkiye’de yaşanan haksızlıkları tüm dünyaya göstereceklerini söyledi. İnsanların susturulma çabalarını hukuk mücadelesi verilerek tüm dünyaya bu zulmü teşhir edeceklerini dile getiren Eliaçık, “Şu anda Amerika’da, Avrupa’da bir sürü yerde bu telekonferans izleniyor. Bundan sonra ben İstanbul’dan çıkamasam da elimden geldiği kadar bu tür yayınlarla bu baskıyı teşhir etmeye devam edeceğim” diye konuştu.