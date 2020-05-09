İstanbul'dan sonra İzmir'de de "askıda fatura" uygulaması başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’da başlayan “askıda fatura” uygulamasını, halktan gelen talep üzerine İzmir’de de hayata geçiriyor. Küresel salgında ekonomik zorluk yaşayan ailelerin su faturaları İzmir dayanışmasıyla ödenecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle işini ve gelirini kaybeden, bu süreçte ekonomik zorluklarla mücadele eden kesimlere desteğini sürdürüyor. Bir yandan belediye olanaklarını desteğe ihtiyaç duyan aileler için seferber eden, diğer yandan kentli dayanışması adına önemli adımlar atan Büyükşehir Belediyesi, bu kez İstanbul’da başlayan “askıda fatura” uygulamasını İzmir’e taşıyor. Aylık su faturalarını ödeyemeyenler ile bu faturayı ödemek isteyenler dijital platformda buluşacak.

Soyer'den İmamoğlu'na teşekkür

Başkan Tunç Soyer, İstanbul’da başlayan kampanyanın büyümesi üzerine İzmirlilerden de talep geldiğini belirterek şunları söyledi:

“Ortaya çıkan krizin ilk gününden beri İzmirliler olarak örnek bir dayanışma tablosu çizdik. İmkanı olanla desteğe ihtiyaç duyanı buluşturma çağrımız beklediğimizin de üzerinde karşılık buldu. Halkın Bakkalı üzerinden satın alınan on binlerce gıda paketi ihtiyaçlı ailelere ulaştırıldı ve ulaştırılmaya devam ediyor. Aynı şekilde Ramazan ayının başından bu yana dijital platform üzerinden sayısı iki yüz bini aşan iftar yemeğinin dağıtımına aracı olduk. Koronavirüs salgını nedeniyle üreticinin ürününün dalında kalmaması için gençlere meyve hasadına gönüllü destek çağrısı yaptık. Yüzlerce gencimiz koşarak geldi. Bununla da yetinmeyen hemşerilerimiz dayanışmayı yeni bir boyuta taşımak için ‘askıda fatura’ uygulamasını hayata geçirmemizi istedi. Onlarla gerçekten iftihar ediyorum. Bu zor günlerde çalışamayan, evine ekmek götüremeyen hemşerilerimizin su faturalarının ödenmesi konusunda inisiyatif alma talebinde bulunan İzmirlilere de, bu uygulamaya ilham veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’na da teşekkürlerimi sunuyorum.”

Uygulama nasıl olacak?

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “askıda fatura” uygulaması ile ekonomik sıkıntı yaşayan İzmirliler ödeyemedikleri İZSU faturalarını sisteme kaydediyor. Onlara destek olmak isteyenler ise aynı sistem üzerinden dilediği faturayı seçerek ödeme yapabiliyor. Uygulama kapsamında bu zorlu süreçte işyerleri kapanan, ekonomik sıkıntıya düşen esnafın ödenemeyen ilan-reklam vergi borçları da örnek olması beklenen bir esnaf dayanışmasıyla ödenebilecek.

Askıda fatura uygulamasına şu linkten ulaşılabiliyor: https://www.bizizmir.com/askidafatura