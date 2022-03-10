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İstanbul'daki hakim ve savcılar hava koşulları nedeniyle yarın da idari izinli sayılacak

Meteoroloji'nin tahminlerine göre stanbul'da soğuk hava, yoğun kar yağışı ve kuvvetli rüzgar şeklindeki olumsuz hava koşullarının yarın da devam edecek

10 Mart 2022 16:23

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK), İstanbul'da devam eden hava koşulları nedeniyle hakim ve savcıların yarın da idari izinli sayılmaları kararlaştırıldı.

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