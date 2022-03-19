İstanbul’da yola çıkacaklar dikkat: Bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi

Bursa ile İstanbul arasında Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüsü seferlerinden 14'ü olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, saat 08.00, 09.30, 14.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30, 10.30, 14.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 15.55'deki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Aynı gerekçeyle saat 17.00 ve 19.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 17.00 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), seferleri gerçekleştirilemeyecek.
İptal olan seferlerin takibi için tıklayın.