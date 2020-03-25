İstanbul'da yaşlı adama zorla maske takarak kolonya döken zanlı: Şaka yapıyorduk

İstanbul'da yaşlı adama maske takarak başına kolonya döken kişi adliyeye sevkedildi. Adliyeye götürülürken muhabirin ‘neden yaptınız’ sorusuna ‘şaka yapıyorduk, pişmanım’ diye cevap verdi.

İstanbul'da yaşlı bir adamı durduran kişi, zorla maske takarak başına kolonya döktü. Görüntüler büyük tepkiye neden oldu.

Görüntüleri inceleyerek kimliğini belirleyen ekipler, şüpheli Osman K.'yı gözaltına aldı. Osman K. sağlık kontrolünün ardından Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındı. Osman K. sorgusunun ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.

İçişleri Bakanlığı yeni tip Koronavirüs salgını nedeniye risk grubundaki 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlanması getirdi. Kısıtlamanın ardından bazı yaşlılar kötü muameleye maruz kaldı.