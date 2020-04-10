İstanbul’da ücretsiz maske dağıtımı başladı

İstanbul'da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı. Vatandaşlar ücretsiz maskelerini T.C. kimlik numaraları ve telefon numaralarını eczacıya vererek, telefonlarına gelen kod ile maskelerini temin edebilecek.
TIKLAYIN | "Ücretsiz maskeler eczanelerden ne zaman ve nasıl alınacak?" sorusu yanıt buldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, maske satışının yapılmayacağını ve maskelerin ücretsiz verileceğini açıklamıştı. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı ve Türk Eczacılar Birliği ücretsiz maske dağıtımının eczaneler vasıtasıyla yapılmasında anlaştı. (İHA)