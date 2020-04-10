İstanbul’da ücretsiz maske dağıtımı başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, maske satışının yapılmayacağını ve maskelerin ücretsiz verileceğini açıklamıştı. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı ve Türk Eczacılar Birliği ücretsiz maske dağıtımının eczaneler vasıtasıyla yapılmasında anlaştı. (İHA)