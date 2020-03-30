İstanbul'da trafik yüzde 13'e kadar düştü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Haritası'nda kent genelinde ulaşımın yüzde 13'e kadar düştüğü görüldü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün basına yaptığı açıklamada, alamayacakları hiçbir tedbirin bulunmadığını belirterek, "Türkiye'de sosyal izolasyon sağlandı. Hiçbir tedbir almaktan çekinmeyiz. Şu anda yaklaşık yüzde 95 civarında hayat eve çekildi. Yarını ve öbür günü de izleyeceğiz" demişti.

Tek haneli plakalar trafiğe çıktı

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan karar gereği taksiler dün gece 00.00'dan itibaren plakaların son hanesine göre trafiğe çıktı. İstanbul Valiliği tarafından açıklanan karara göre, plaka hanesi tek olan taksiler bugün trafiğe çıkarken, çift olanların ise yarın trafiğe çıkacağı öğrenildi.

Toplu taşımada oturma düzeni uygulanıyor

Bunun yanı sıra toplu taşımada seyrek oturma düzeni de uygulanmaya devam edildi. Otobüslerde yolcuların çiftli koltuklara tek otururken toplu taşıma kullananların sayısının azaldığı görüldü. (DHA)