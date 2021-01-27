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Yaşam

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 70'i geçti

27 Ocak 2021 18:07

İstanbul'da akşam saatlerinde beklenen kar yağışı öncesi trafik yoğunluğu yüzde 70'i geçti. İBB trafik yoğunluk haritasına göre, saat 18.00 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 71'e ulaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı başladı.

Kar yağışının özellikle akşam saatlerinde etkinliğini arttırması bekleniyor. Bu durum trafik yoğunluğunu da etkiledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre saat saat 18.00 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 71'e ulaştı.

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