İstanbul’da toplanma ve barınma alanlarının içinde mezarlık ve AVM’ler bulunuyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni açıkladığı “Toplanma ve Geçici Barınma Alanları” içinde 859 toplanma alanı, 1017 adet geçici barınma alanı olmak üzere toplam bin 876 adet açık alan bulunuyor. Listede 2 bin 262 adet de kapalı barınma alanı var.

Sözcü gazetesinden Özlem Güvemli'nin haberine göre, toplanma alanlarının yüzölçümü 32 milyon 347 bin 530 metrekare, kapasitesi 21 milyon 565 bin kişi. Barınma alanlarının kapasitesi 1 milyon 988 bin 867 kişi, yüzölçümü ise 61 milyon 826 bin 525 metrekare. İmara açılarak üzerlerine AVM ve rezidanslar yapılması nedeniyle yıllardır eleştiri konusu olan deprem toplanma alanlarının yerine belirlenenToplanma ve barınma alanları içinde AVM'lerin ve mezarlıkların bulunduğu görülüyor.

İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Dr. Tayfun Kahraman, bu durumla ilgili yaptığı açıklamada AVM'lerin yarı kamusal alanlar olduğuna dikkat çekerek “Yaşanması muhtemel bir kış depreminde bu alanlar kapalı olmaları nedeniyle bizim için çok önemli. Bu alanlarda barınacağız, ihtiyacımız olacak. AVM'lerin çoğu mühendislik hizmeti alarak afetlere dayanıklı şekilde yapıldıkları için bu yapıları kullanmak tüm İstanbul'un hayrına” demişti.

Mezarlıkların da afet sonrası en fazla 72 saate kadar insanların barınma alanlarına tahliye edilmeden önce ilk panik anında bir araya gelecekleri “toplanma alanları” içinde yer aldığını çünkü kentin merkezinde neredeyse başka boş alan kalmadığını vurgulayan Kahraman “Zincirlikuyu Mezarlığı, o bölgedeki en büyük tek kentsel boşluk. O bölgede 1999 yılında toplanma alanı ilan edilen kamuya ait bir arazide şu an AVM ve rezidanslar var. O bölgede çok da yoğun bir nüfus var. Zincirlikuyu Mezarlığını, Karacaahmet Mezarlığını kullanmak zorundayız. Dünyadaki örnekleri de böyle” açıklaması yapmıştı.

Deprem nedeniyle konutları kullanılamaz hale gelen nüfusun barınma ihtiyacının karşılanacağı “geçici barınma alanları” olarak; millet bahçeleri, stadyumlar, meydanlar, açık spor alanları, parklar, askeri alanlar, spor tesisler ve AVM'ler belirlendi. Bu alanlar içinde Sultanahmet Meydanı, Taksim Meydanı ve Gezi Parkı, Şişli'deki Nişantaşı Citys AVM, Cevahir AVM, Trump AVM, Profilo AVM, Özdilek AVM, Kanyon AVM'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda bina ve meydan yer alıyor.

Afet sırasında ve sonrasından insanların acilen ulaşacağı, büyük şoku atlatabilmeleri yakınları ile bir araya gelebilmeleri ve haberleşmelerine imkân veren küçük ölçekli “toplanma alanları” da AVM meydanları, açık otoparklar, mezarlıklar, eğitim, dini tesis ve resmi kurumların bahçeleri olarak belirlendi. Toplanma alanları içinde Gülhane Parkı, Sultanahmet Cami, İÜ Beyazıt Kampüsü, Maçka Parkı, Feriköy Mezarlığı, Zincirlikuyu Mezarlığı gibi noktalar bulunuyor.