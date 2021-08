İstanbul’da temmuz sergileri: 22 sergi sizi bekliyor

T24 Kültür Sanat

Sanat dünyasında, sosyal mesafe önlemleri eşliğinde sergiler açılmaya devam ediyor. Eskisi gibi görkemli açılışların olmadığı bugünlerde galeriler ve müzeler hayatta kalmaya çalışırken sanatçıları izleyicilerle buluşturmaya devam ediyorlar.

Şehrin birçok noktasına yayılan bu İstanbul sergi takviminde, mayıs ayında görülmesi gereken 22 sergiye göz atın

Sergi Emre Hüner'in yarı kurgusal bir senaryo metni etrafında şekillenmiş yeni üretimlerini bir araya getiriyor. Heykeller, yerleştirmeler, fotogravürler, serigrafiler, film sekansları ve metinlerin yer aldığı serginin küratörü Aslı Seven. Serginin isminde de olan ‘elektroizolasyon' kavramı, kendini ölçek ve malzeme farkları ve tekrarları üzerinden hissettiren altyapısal bir makine-özneye işaret ediyor ve yapay olanla biyolojik olanı, mekanik olanla organik olanı kavuşturma peşinde bir türlü birleşemeyen kurgusal anlatılar, yapıtlar ve ucubeler üretiyor. Sergi 5 Aralık'a kadar açık.

2- David Tudor ve CIE, Inc.: Yağmur Ormanı V (varyasyon 3)

David Tudor tarafından tasarlanan ve Composers Inside Electronics, Inc. (CIE) tarafından gerçekleştirilen 'David Tudor ve CIE, Inc.: Yağmur Ormanı V (varyasyon 3)' adlı etkileşime açık yapıtı Karbon'da deneyeyimleyebilirsiniz. 1968'de bir dans yapıtı olarak tasarlanan ‘Yağmur ormanı', daha sonra CIE'den John Driscoll ve Phil Edelstein tarafından bir ses yerleştirmesine dönüştürüldü. Yerleştirmede şamandıra, plastik fıçı, bakır, kova, saksı ve raket gibi çeşitli gündelik kullanım nesneleri havada asılı şekilde mekâna yayılıyor ve yağmur ormanlarının doğal seslerini hatırlatan bir ses ortamı meydana getiriyor. Sergi bitiş tarihi 30 Ocak 2022

David Tudor ve Composers Inside Electronics, Inc. Yağmur Ormanı V (varyasyon 3) Fotoğraf: Orhan Cem Çetin

Bu grup sergisi, Arter Koleksiyonu'ndaki eserleri bir araya getiriyor. Yapıtların ortak noktası, bir araya gelme ve dağılma, birbirine yaklaşma ve uzaklaşmanın imkânlarına odaklanmaları. Sergi 8 Ağustos'a kadar açık.

Arter Koleksiyon'unda yer alan ve müzikle güzçlü bir bağı olan 23 yapıt bu sergide bir arada. Galeri alanına hakim olan sessizliğin içinde yapıtlardan yükselen ‘sesleri' keşfederek hayallere dalabilirsiniz. Sergi 2 Ocak 2022'ye kadar açık.

Nevin Aladağ'ın ‘İzler' adlı üç kanallı video yerleştirmesi sanatçının çocukluk ve ilk gençlik yıllarını geçirdiği Stuttgart'ın ses ve imgeye dayalı bir portresini çiziyor. Sergi 8 Ağustos'a kadar açık.

Bu sergi başta sağlık olmak üzere ekonomi, güvenlik, enerji gibi farklı bağlamlarda sıkça duyup sürekli kullandığımız ‘tedbir' kelimesinin açılımlarından esinleniyor. Sergide Hamra Abbas, Halil Altındere gibi isimlerin yapıtlarını görebilirsiniz. 20 Şubat 2022’ye kadar açık.

Onur'un diğer pek çok yapıtı gibi doğrudan müziksel referanslar taşıyan bu yerleştirmede, sanatçı dört sıradan nesneyi müziğin mecrası ve unsurları olarak kullanıyor. 20 Şubat 2022’ye kadar açık.

Beykoz Kundura

Kundura Hafıza arşivinin kaynaklık ettiği sergi ülkenin en önemli endüstriyel miraslarından Sümerbank Deri ve Kundura Fabrikası’nın üretim tarihine başka bir perspektiften bakmayı önerir. Sergi 1999 yılına kadar faaliyet göstermiş bir üretim tesisi olmasının ötesinde, fabrikayı çoklu bağların kurulduğu bir karşılaşma alanı olarak inceler. 2000’li yıllara dek bir “işçi semti” olarak anılan Beykoz ilçesinin sosyokültürel ve ekonomik yapısının gelişmesinde önemli bir rol oynayan fabrika aynı zamanda içinde kreş, kantin, sinema, sağlık ocağı, kütüphane gibi birimleri bulunan bir yaşam alanıydı. Yaklaşık üç bin işçi, memur ve ailelerin yaşamının önemli bir parçası olan fabrikada gündelik hayatla üretim faaliyetinin iç içe geçmesinden ilham alan sergi, ‘birbirine bağlı olma’ halini ve bir yaşam alanı olarak Beykoz Kundura’yı seçili arşiv materyalleri ve sözlü tarih anlatılarıyla inceler. Bitiş tarihi için Beykoz Kundura ile iletişime geçiniz.

Borusan Contemporary

‘Düş Suda' Borusan Contemporary'nin internet sitesinde 360 derece sanal turla gezilebiliyor. Peter Coffin, Thierry Dreyfus, Boomoon, EllenKooi, Frank Thiel gibi isimlerin eserlerini Edip Cnsever'in aynı adlı şiiriyle ilişkilediren sergi teknolojinin nimetlerinden de faydalanıyor. AR destekli Düş Suda Sergi Rotası mobil uygulamasıyla güncel sanatın önemli eserlerini Boğaz hattında üç boyutlu görebilirsiniz. Sergi 6 Mart 2022'ye kadar açık.

Bozlu Art Project

Sergi, mimar Giulio Mongeri’nin İstanbuldan İtalya’ya uzanan yaşam öyküsünü ve Cumhuriyet’İn ilk yıllarında Sadıkoğlu Ailesi için yapılan Monferi Evi’nin zaman içinde geçirdiği değişimleri ortaya koyuyor. Küratör Dr. Özlem inay Erten sergide Guilio Mongeri’nin yaşamını ve Mongeri Evi’nin tarihini, arşivsel bilgi ve belgeler eşliğinde sunmayı amaçladıklarını belirtiyor. Sergi ‘Hafıza Sarayı’ kavramını Meliha Sözeri, Server Demirtaş ve Evren Erol’un yapıtları aracılığıyla güncel sanat pratikleri üzerinden ele alıyor. 20 Nisan’da açılacak sergi 14 Ağustos’a kadar gezilebilir.

C.A.M. Galeri

