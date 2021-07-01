İstanbul’da temmuz sergileri: 22 sergi sizi bekliyor

T24 Kültür Sanat

Sanat dünyasında, sosyal mesafe önlemleri eşliğinde sergiler açılmaya devam ediyor. Eskisi gibi görkemli açılışların olmadığı bugünlerde galeriler ve müzeler hayatta kalmaya çalışırken sanatçıları izleyicilerle buluşturmaya devam ediyorlar.

Şehrin birçok noktasına yayılan bu İstanbul sergi takviminde, mayıs ayında görülmesi gereken 22 sergiye göz atın

1- [ELEKTROİZOLASYON]: Bilinmeyen Parametre Kayıt-Dışı

Sergi Emre Hüner'in yarı kurgusal bir senaryo metni etrafında şekillenmiş yeni üretimlerini bir araya getiriyor. Heykeller, yerleştirmeler, fotogravürler, serigrafiler, film sekansları ve metinlerin yer aldığı serginin küratörü Aslı Seven. Serginin isminde de olan ‘elektroizolasyon' kavramı, kendini ölçek ve malzeme farkları ve tekrarları üzerinden hissettiren altyapısal bir makine-özneye işaret ediyor ve yapay olanla biyolojik olanı, mekanik olanla organik olanı kavuşturma peşinde bir türlü birleşemeyen kurgusal anlatılar, yapıtlar ve ucubeler üretiyor. Sergi 5 Aralık'a kadar açık.

[ELEKTROİZOLASYON], film karesi, 2021. Oyuncular: Vahram Agakay, Hatice Bozdağlı, Esme Madra, Cem Özeren

2- David Tudor ve CIE, Inc.: Yağmur Ormanı V (varyasyon 3)

David Tudor tarafından tasarlanan ve Composers Inside Electronics, Inc. (CIE) tarafından gerçekleştirilen 'David Tudor ve CIE, Inc.: Yağmur Ormanı V (varyasyon 3)' adlı etkileşime açık yapıtı Karbon'da deneyeyimleyebilirsiniz. 1968'de bir dans yapıtı olarak tasarlanan ‘Yağmur ormanı', daha sonra CIE'den John Driscoll ve Phil Edelstein tarafından bir ses yerleştirmesine dönüştürüldü. Yerleştirmede şamandıra, plastik fıçı, bakır, kova, saksı ve raket gibi çeşitli gündelik kullanım nesneleri havada asılı şekilde mekâna yayılıyor ve yağmur ormanlarının doğal seslerini hatırlatan bir ses ortamı meydana getiriyor. Sergi bitiş tarihi 30 Ocak 2022

David Tudor ve Composers Inside Electronics, Inc. Yağmur Ormanı V (varyasyon 3) Fotoğraf: Orhan Cem Çetin

3- Gökcisimleri Üzerine

Bu grup sergisi, Arter Koleksiyonu'ndaki eserleri bir araya getiriyor. Yapıtların ortak noktası, bir araya gelme ve dağılma, birbirine yaklaşma ve uzaklaşmanın imkânlarına odaklanmaları. Sergi 8 Ağustos'a kadar açık.

Arter Irmak Caddesi 13, Dolapdere www.arter.org.tr

4- Sesli Dizi 3: Dinleyen Gözler İçin

Arter Koleksiyon'unda yer alan ve müzikle güzçlü bir bağı olan 23 yapıt bu sergide bir arada. Galeri alanına hakim olan sessizliğin içinde yapıtlardan yükselen ‘sesleri' keşfederek hayallere dalabilirsiniz. Sergi 2 Ocak 2022'ye kadar açık.

5- Nevin Aladağ: izler

Nevin Aladağ'ın ‘İzler' adlı üç kanallı video yerleştirmesi sanatçının çocukluk ve ilk gençlik yıllarını geçirdiği Stuttgart'ın ses ve imgeye dayalı bir portresini çiziyor. Sergi 8 Ağustos'a kadar açık.

6- Tedbir

Bu sergi başta sağlık olmak üzere ekonomi, güvenlik, enerji gibi farklı bağlamlarda sıkça duyup sürekli kullandığımız ‘tedbir' kelimesinin açılımlarından esinleniyor. Sergide Hamra Abbas, Halil Altındere gibi isimlerin yapıtlarını görebilirsiniz. 20 Şubat 2022’ye kadar açık.

7- Füsun Onur: Opus II -Fantasia

Onur'un diğer pek çok yapıtı gibi doğrudan müziksel referanslar taşıyan bu yerleştirmede, sanatçı dört sıradan nesneyi müziğin mecrası ve unsurları olarak kullanıyor. 20 Şubat 2022’ye kadar açık.

Beykoz Kundura

Yalıköy, Süreyya İlmen Caddesi 1, Beykoz

www.beykozkundura.com

8- Kundura’nın Hafızası: Bir Fabrikaya Sığan Dünya

Kundura Hafıza arşivinin kaynaklık ettiği sergi ülkenin en önemli endüstriyel miraslarından Sümerbank Deri ve Kundura Fabrikası’nın üretim tarihine başka bir perspektiften bakmayı önerir. Sergi 1999 yılına kadar faaliyet göstermiş bir üretim tesisi olmasının ötesinde, fabrikayı çoklu bağların kurulduğu bir karşılaşma alanı olarak inceler. 2000’li yıllara dek bir “işçi semti” olarak anılan Beykoz ilçesinin sosyokültürel ve ekonomik yapısının gelişmesinde önemli bir rol oynayan fabrika aynı zamanda içinde kreş, kantin, sinema, sağlık ocağı, kütüphane gibi birimleri bulunan bir yaşam alanıydı. Yaklaşık üç bin işçi, memur ve ailelerin yaşamının önemli bir parçası olan fabrikada gündelik hayatla üretim faaliyetinin iç içe geçmesinden ilham alan sergi, ‘birbirine bağlı olma’ halini ve bir yaşam alanı olarak Beykoz Kundura’yı seçili arşiv materyalleri ve sözlü tarih anlatılarıyla inceler. Bitiş tarihi için Beykoz Kundura ile iletişime geçiniz.

Borusan Contemporary

Baltalimanı Hisar Caddesi, Perili Köşk 5, Rumelihisarı borusancontemporary.com

9- Düş Suda

‘Düş Suda' Borusan Contemporary'nin internet sitesinde 360 derece sanal turla gezilebiliyor. Peter Coffin, Thierry Dreyfus, Boomoon, EllenKooi, Frank Thiel gibi isimlerin eserlerini Edip Cnsever'in aynı adlı şiiriyle ilişkilediren sergi teknolojinin nimetlerinden de faydalanıyor. AR destekli Düş Suda Sergi Rotası mobil uygulamasıyla güncel sanatın önemli eserlerini Boğaz hattında üç boyutlu görebilirsiniz. Sergi 6 Mart 2022'ye kadar açık.

Bozlu Art Project

Mongeri Binası, 19 Mayıs Mahallesi, Dr. Şevket Bey Sokak 5, Şişli

www.bozluartproject.com

10- Hafıza Sarayları

Sergi, mimar Giulio Mongeri’nin İstanbuldan İtalya’ya uzanan yaşam öyküsünü ve Cumhuriyet’İn ilk yıllarında Sadıkoğlu Ailesi için yapılan Monferi Evi’nin zaman içinde geçirdiği değişimleri ortaya koyuyor. Küratör Dr. Özlem inay Erten sergide Guilio Mongeri’nin yaşamını ve Mongeri Evi’nin tarihini, arşivsel bilgi ve belgeler eşliğinde sunmayı amaçladıklarını belirtiyor. Sergi ‘Hafıza Sarayı’ kavramını Meliha Sözeri, Server Demirtaş ve Evren Erol’un yapıtları aracılığıyla güncel sanat pratikleri üzerinden ele alıyor. 20 Nisan’da açılacak sergi 14 Ağustos’a kadar gezilebilir.

C.A.M. Galeri

Çukurcuma Caddesi 38/A, Beyoğlu

www.camgaleri.com

11- Let it be

“Let It Be…” sergisi, Sidar Baki, Neslihan Başer, Ayşe Bezenmiş, Mahmut Celayir, Leo Ferdinando Demetz, Oğuz Kaleli, Serdar Kaynak, Nihal Martlı, Jochen Proehl ve Serpil Mavi Üstün’ün işlerini bir araya getiriyor.

Paul McCartney on dört yaşında kaybettiği annesini bir gün rüyasında görür ve bundan etkilenerek ‘Let it be’ yi yazar. ‘Akışına bırak ve hayata devam et’ mesajıyla zihinlere kazınana bu şarkı sözleri içinde bulunduğumuz döneme işaret ederken; sergi de sanatçıların öznel yorumlarını ve eserlerinin bir arada diyalogunu sunuyor.

Farklı kuşaklardan sanatçıların, birlikte sergilenecek çağdaş ve modern eserlerinin, maddesel ve öznel dışavurum çeşitliliğinin yanı sıra ortak noktaları; eserlerin pandemi döneminde ortaya koyulmuş olması. 25Temmuz’a kadar.

İstanbul Modern

Asmalımescit Mahallesi, Meşrutiyet Caddesi 99, Beyoğlu

www.istanbulmodern.org

12- Selma Gürbüz: Dünya Diye Bir Yer

Selma Gürbüz masallar, mitler, söylenencelerle örülü, incelikle işlenmiş yapıtlarıyla karşımızda. İstanbul Modern'in kıdemli küratörü Öykü Özsoy tarafından hazırlanan sergi, geçen ay kaybettiğimiz sanatçının 35 yıllık sanat pratiğini ve kendine özgü imge âlemini görünür kılıyor. Sergi 31 Temmuz’a kadar.

TIKLAYIN: İstanbul Modern, ‘Selma Gürbüz: Dünya Diye Bir Yer' sergisini T24 okuyucuları içi dolaştırdı





Selma Gürbüz: Dünya Diye Bir Yer - İstanbul Modern

Meşher

İstiklal Caddesi 211, Beyoğlu

www.mesher.org

13- Mâziyi Korumak: Sadberk Hanım Müzesi'nden Bir Seçki

Meşher'de Sadberk Hanım Müzesi koleksiyonundan bir seçki sergileniyor. Türkiye'nin ilk özel müzesi olan Sadberk Hanım Müzesi'nin kuruluşunun 40. yılı vesilesiyle gerçekleşen bu sergi, sizi Anadolu'nun uygarlıklar tarihinde bir yolculuğa çıkaracak. Müzenin kırk yıllık tarihinde gelişen ve zenginleşen kültürel birikiminin geniş kitleler ile buluşturulması amacıyla gerçekleştirilen sergiye, aynı isim ile hem Türkçe hem İngilizce yayımlanan kitabı da eşlik ediyor. Sergi, 1 Ağustos'a kadar açık.

Mâziyi Korumak: Sadberk Hanım Müzesi'nden Bir Seçki - Meşher

Mixer

Pera Müzesi

Meşrutiyet Caddesi 65, Tepebaşı

www.peramuzesi.org.tr

14- Zevk Meselesi

'Zevk Meselesi', ortaya çıktığı 19. yüzyıldan bu yana anlamı değişikliğe uğrayan kitsch kavramının günümüz görsel kültürüyle kurduğu yakın ilişkiye ve beğeninin şekillenmesindeki kritik rolüne odaklanan bir grup sergisi. Pera Müzesi'nde 6 Haziran tarihine kadar görülebilecek olan ve Ulya Soley küratörlüğünde düzenlenen sergide, Alex Da Corte ve Jayson Musson, Bruno Miguel, Cameron Askin, FAILE, Farah Al Qasimi, Gülsün Karamustafa, Hayırlı Evlat, Miao Ying, Nick Cave, Olia Lialina ve Mike Tyka, Pierre et Gilles, Slavs and Tatars ve Volkan Aslan'ın yapıtları sergileniyor. Soley; 13 sanatçı ve kolektifin işlerini bir araya getiren 'Zevk Meselesi' sergisinin, sınıfsal bir gösterge olarak beğeni kavramını ele aldığını, estetik anlayışın Doğu ve Batı'ya atfedilen değerlerine baktığını söyledi ve T24 okurları için serginin bir bölümünü gezdirdi. Sergi, 6 Haziran'a kadar açık.

TIKLAYIN | Küratör Ulya Soley, ‘Zevk Meselesi'ni T24 okurları için anlattı

15- Voronoi

Pera Müzesi 15. yılında, sanatçı kolektifi oddviz'in Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kütahya Çini ve Seramikleri koleksiyonundan ilhamla ürettiği Voronoi başlıklı videoyu sunuyor. Müzede "Kahve Molası" sergisi kapsamında bir bölümü sergilenen koleksiyondan seçilen yaklaşık 150 eserin fotogrametri tekniği kullanılarak üç boyutlu modellenmesi ve dijitalize edilmesiyle ortaya çıkan video, eserlerin yepyeni bir perspektiften değerlendirilmesine olanak tanıyor. Voronoi, koleksiyonda bulunan, 18. yüzyıldan 20. yüzyıla uzanan bir zaman diliminde üretilmiş eserleri güncel ve dijital bir dil aracılığıyla bugüne aktarıyor. Fiziksel ile dijitalin birbirine temas ettiği noktalara odaklanan ve ikisi arasındaki geçişliliği vurgulayan video, kültür varlıklarının korunması, saklanması, gelecek nesillere aktarılması ve bu süreçlerde kurumsal olarak müzelerin oynadığı rolü düşündürürken, eserlerin yepyeni bir perspektiften değerlendirilmesine olanak tanıyor. Video, başlığını modellenen objelerin dijital ortamda kırılmasına olanak tanıyan matematik fonksiyonundan alıyor. Sergi, 31 Aralık'a kadar açık.

16- İmkansız Eve Dönüş

Lübnan asıllı ressam, yazar, aktivist ve şair Etel Adnan'ın yüz yıla yaklaşan yaşamının tüm üretim dönemlerini bu retrospektifte keşfedebilirsiniz. Serhan Ada ve Simone Fattal'in küratörlüğünde gerçekleşen sergi, 1925 yılında Beyrut'ta çok dilli, çok dinli, çok kültürlü bir ailede ve coğrafyada dünyaya gelen Etel Adnan'ın eserlerini İstanbul'a taşıyor. Sergi, 8 Ağustos'a kadar açık.

Rezan Has Müzesi

Kadir Has Caddesi 23A, Fatih

www.rhm.org.tr

17- Gündelik Yaşamın Arkeolojisi

Rezan Has Müzesi, ziyaretçilerini gündelik yaşamın 9.000 yıllık geçmişini keşfetmeye davet ediyor. M.Ö 6500-M.S 1.300 yıllarını kapsayan sergide yaklaşık 400 eser yer alıyor. Sergi, 1 Eylül'e kadar açık.

Sadberk Hanım Müzesi

Piyasa Caddesi 25/29, Büyükdere

sadberkhanimmuzesi.org

18- Motif

Sadberk Hanım Müzesi 40. kuruluş yıl dönümü ‘Motif' sergisiyle kuruluyor. Koleksiyonda bulunan 466 eser arasından seçilen 500'e yakın motifin yer aldığı sergi, müzeye bütün eserleriyle birlikte panoramik bir çeşitlilik içinde sunuyor ve farklı coğrafyalarda karşılaşmış kültürlerin tarihsel motiflerini bir araya getiriyor. Sergi 31 Ekim'e kadar açık.

SALT Beyoğlu

İstiklal Caddesi 136, Beyoğlu

www.saltonline.org

19- İklimcil: Mevsimler Sürüklenirken

Bu sergi, insan faaliyetleri iklimleri değiştirirken nasıl beslenilmesi gerektiğini ele alıyor. Aynı zamanda bir kamu programı olan sergi belirmekte olan yeni mevsimleri özellikleriyle görünür kılmaya yönelik seçili vaka araştırmalarını bir araya getiriyor. Meriç Öner ve onur Yıldız tarafından programlanan ‘İkincil: Mevsimler Sürüklenirken' Cooking Sections'ın bu proje için ürettiği beş işten oluşuyor. 7 Nisan'da açılacak sergi, 22 Ağustos'a kadar gezilebilir.

SALT Galata

Bankalar Caddesi 11, Karaköy

www.saltonline.org

20-Ardışık

‘Ardışık' programı kapsamında SALT Galata'da Barış Doğrusöz, Deniz Gül, Volkan Aslan, Aykan Safoğlu, Fatma Belkıs- onur Gökmen'in bağımsız sunumları yer alacak. ‘Ardışık' çocukluklarını 80'lerde, ilk gençlik yıllarını 90'larda yaşamış sanatçılar arasındaki kuşak bağına odaklanıyor. Program Barış Doğrusöz'ün ‘Güç Odağı' video üçlemesinin ilk mekânsal sunumuyla başladı. Sergi, Ocak 2022'ye kadar açık.

Versus Art Project

Kuloğlu Mahallesi

Gazeteci Erol Dernek Sokak 11/3, Beyoğlu

www.versusartproject.com

21- Time Machine

SABO’nun geçmiş, şimdi, gelecek kurgusunda temellenen sergi, sanatçının figürleri üzerinden bir zaman yolculuğuna davet ediyor. Sergiye SABO’nun yağlı boya ve sulu boya resimleri, seramik, video ve harita eserleri de dahil edilmiş. 10 Temmuz’a kadar.

TIKLAYIN | SABO: Hayatta kalmak için zaman makinesine ihtiyaç duyabiliriz

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık

İstiklal Caddesi 161, Beyoğlu

www.ykykultur.com.tr

22- Kulis: Bir Tiyatro Belleği, Hagop Ayvaz

Tiyatro sanatçısı ve yayıncı Hagop Aayaz'ın tiyatrı arşivinden seçki sunan sergi, üç bölümden oluşuyor. İlk bölüm sanatçının İstanbul'daki Ermenice tiyatro ve etkinliklerine odaklanıyor. İkinci bölümde Ayvaz'ın 1946-1996 yıllarında yayımladığı Kulis dergisi, son bölümde ise Osmanlı ve Türkiye tiyatro tarihinde mihenk taşı olmuş birçok sanatçı, topluluk, oyun ve mekân ele alınıyor. Sergi 25 Temmuz'a kadar açık.