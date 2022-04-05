İstanbul'da suya yüzde 29 zam

İstanbul’da suya, İSKİ’nin ikinci kez olağanüstü toplanan genel kurulunda oybirliği ile alınan kararla yüzde 29 zam yapıldı. İstanbullunun en çok kullandığı birinci kademe konutlarda birim fiyat 8,33 lira, 16 metreküp ve üzeri ikinci kademe konut birim fiyatı 12,51 lira, iş yeri birim fiyatı ise 22,40 TL oldu. “İnsani Su Kullanım Hakkı” ile birinci kademe konut birim fiyatı faturaya 7,22 TL olarak yansıyacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Saraçhane'deki başkanlık binasında toplandı. Toplantıda, İSKİ 2. Olağanüstü Genel Kurulu; Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında yapıldı.

İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, suya zam teklifini sundu. Meclise sunulan teklifte; İstanbullunun yüzde 86'sının kullandığı kademe olan 0-15 metreküplük kullanıma yüzde 68,34 zam istendi ve şu an 5,56 TL olan birim fiyat 10,8 TL olarak önerildi.

Teklifte, her ay tüketilen 2,5 metreküplük suyun 0,5 metreküplük kısmının ‘İnsani Su Hakkı’ kapsamında ücretsiz olması nedeniyle bu kademedeki birim fiyatın faturaya 9,36 TL olarak yansıyacağı belirtildi. 16 metreküp üzeri kullanım kademesi için birim fiyat 15,10 TL olarak önerildi. En yüksek artış ise iş yerleri için istendi ve 27,4 TL birim fiyat talep edildi.

Teklifte, bundan sonra her ay su satış tarifesine TÜİK tarafından açıklanan aylık Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) oranındaki artışın birim fiyatlara yansıtılması istendi.

AKP revize edilmesini istedi

Belediye Meclisi AKP Grubu ise İSKİ'nin zam talebinin revize edilmesini istedi. AKP'li Meclis üyesi Selim Bilmen, şunları söyledi:

"Şimdi ne talep ediliyor? Biraz önce Sayın Genel Müdürümüz okudu. Tabii orada iki tane ayrım var. Temiz su ve atık su olarak, iki tane ayrım var. Atık suyun maliyetlerini okudu. Şimdi şu an talep edilen bizden meclisimizden şöyle bir rakam talep ediliyor. 5,56 mevcut bir tarifimiz var, bu yapılan artışla 10,80'e çıkartılıyor. Burada da yüzde 94,24 bir artış talep ediliyor.

Şimdi bizim yaptığımız çalışma neticesinde İSKİ'ye bu 10 milyar 364 milyonluk bütçeye yine ilave aşağı yukarı yüzde 30’luk artışla 12 milyar 600 milyonluk bir bütçenin yeterli olacağını düşünüyoruz. Yani İSKİ'nin sağlıklı bir mali yapıyla hizmetlerini devam ettirebileceğini düşünüyoruz. Bu çerçevede biz bu maliyetin kaba bir tabir olacak ama şişirme olduğunu düşünüyoruz. Yapılan ihaleyle buradaki fiyat birbirini tutmuyor. Özetle şunu söylüyoruz. Bu bahsettiğim çerçevede Sayın Başkanım biz biraz önceki teklifin de yenilenmesini meclise yeni bir teklif gelmesini talep ediyoruz."

AKP’li meclis üyesinin konuşmasının ardından İSKİ Genel Kurulu'na yaklaşım 2 buçuk saat ara verildi.

İSKİ'nin yeni teklifini CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı sundu. Balyalı, "Su tarifesini 0-15 metreküp birinci kademe konut için 8,33, 16 metreküp ve üzeri ikinci kademe konut için 12,51, iş yeri için 22,40 TL olarak öneriyoruz” dedi.

TÜFE oranının her ay otomatik olarak faturaya yansıtılması teklifini de tekrar sunan Balyalı, kullanılmış suların uzaklaştırılması bedelinin de 1. kademe konut için 2,77 TL, ikinci kademe konut için 4,17 TL, iş yeri için 7,46 TL olarak eklenmesini önerdi.

AKP Grubu, yeni sunulan su tarifesine ilişkin teklifi kabul ederken, TÜFE'deki artışın suya her ay otomatik olarak yansıtılmasına itiraz etti.

Bunun üzerine teklif, TÜFE önerisi çıkarılarak oya sunuldu ve yeni tarife oybirliğiyle kabul edildi.

Alınan karara göre suya yüzde 29 zam yapıldı. "İnsani Su Kullanım Hakkı" ile birinci kademe konut birim fiyatı faturaya 7,22 TL olarak yansıyacak.