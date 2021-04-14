İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu

İçişleri Bakanlığının "Kısmi Kapanma" konulu genelgesi doğrultusunda saat 19.00 itibarıyla uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da hem trafikte yoğunluk yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 58 olarak ölçüldü.

Avrupa ve Anadolu yakalarında ramazan öncesine göre azalmış olsa da ana arterlerde uzun araç kuyrukları oluştu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden kaynaklanan trafik yoğunluğu, TEM Elmalı Kavşağı'na kadar devam etti.

Saat 19.00'da başlayarak saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde market ve fırınlarda yoğunluk oluştururken, metrobüs ve otobüs duraklarında da yoğunluk gözlendi.