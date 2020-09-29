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İstanbul'da şiddetli dolu yağışı

29 Eylül 2020 12:42

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarının ardından, İstanbul'un özellikle Anadolu Yakası'nda çok kuvvetli dolu yağışı görüldü. 

Meteoroloji, 12.20-14.00 saatleri arasında İstanbul Boğazı çevreleri ve Anadolu Yakası'nda beklenen gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin, yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

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