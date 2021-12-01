İstanbul'da otel odasında şüpheli ölüm

İstanbul Şişli'de bir otelde kalan 50 yaşındaki Kırgızistanlı bir kadın, odasında ölü olarak bulundu. Polis ekipleri, ölümle ilgili inceleme başlattı.

İstanbul'un Şişli ilçesi Osmanbey'deki bir otelde dün saat 17.00 sıralarında 1. katta kalan 50 yaşındaki R.I. isimli kadından haber alınamadı.

Otel görevlisi, bunun üzerine odaya girdi, kadının hareketsiz yattığını görünce sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Adli tabibin ölümü şüpheli bulması üzerine olay yeri inceleme ekipleri odada çalışma yaptı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)