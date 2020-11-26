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Ekonomi

İstanbul'da okul servis ücretlerinde yeni düzenleme

Pandemi dönemine okulların 2 gün açık olması halinde aylık ücret tarifesinin yüzde 60'ı tahsil edilecek

26 Kasım 2020 15:19

İstanbul’da UKOME (Ulaştırma Koordinasyon Merkezi) kararıyla okul servis ücretlerinde pandemi nedeniyle düzenlemeye gidildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında gerçekleşen UKOME toplantısında, “Okul servis ücret tarifesini revize edilmesi teklifi" kabul edildi. Buna göre pandemi döneminde okulların 2 gün açık olması halinde aylık ücret tarifesinin yüzde 60'ı, 3 gün açık olması halinde yüzde 75'i, 4 gün açık olması halinde yüzde 90'ı tahsil edilecek.

2020-2021 eğitim sezonunda okul servis ücretlerine yüzde 13 zam yapılmıştı. Ücretlerdeki kilometre hesabı şöyleydi:

  • Geçen yıl aylık 215 lira olan 0-1 kilometrelerdeki servis ücreti bu yıl 243 liraya çıkarıldı.
  • Aylık 235 lira olan 1-3 kilometrelerdeki ücret 266 liraya,
  • 255 lira olan 3-5 kilometrelerdeki ücret 289 liraya,
  • 265 lira olan 5-7 kilometrelerdeki ücret 300 liraya,
  • 280 lira olan 7-9 kilometrelerdeki ücret 317 liraya,
  • 330 lira olan 9-11 kilometrelerdeki ücret 367 liraya,
  • 380 lira olan 11-13 kilometrelerdeki ücret 422 liraya,
  • 400 lira olan 13-15 kilometrelerdeki ücret 444 liraya,
  • 430 lira olan 15-17 kilometrelerdeki ücret 478 liraya,
  • 455 lira olan 17-19 kilometrelerdeki ücret 506 liraya,
  • 485 lira olan 19-21 kilometrelerdeki ücret 539 liraya,
  • 505 lira olan 21-23 kilometrelerdeki ücret 561 liraya,
  • 525 lira olan 23-25 kilometrelerdeki ücret 583 liraya yükseltildi.
  • İstanbul'da 25 kilometreyi aşan her kilometre için geçen yıl aylık 4,5 lira olan ücret, bu yıl 5,10 lira olarak uygulanacak.

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