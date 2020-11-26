İstanbul'da okul servis ücretlerinde yeni düzenleme

2020-2021 eğitim sezonunda okul servis ücretlerine yüzde 13 zam yapılmıştı. Ücretlerdeki kilometre hesabı şöyleydi: Geçen yıl aylık 215 lira olan 0-1 kilometrelerdeki servis ücreti bu yıl 243 liraya çıkarıldı.

Aylık 235 lira olan 1-3 kilometrelerdeki ücret 266 liraya,

255 lira olan 3-5 kilometrelerdeki ücret 289 liraya,

265 lira olan 5-7 kilometrelerdeki ücret 300 liraya,

280 lira olan 7-9 kilometrelerdeki ücret 317 liraya,

330 lira olan 9-11 kilometrelerdeki ücret 367 liraya,

380 lira olan 11-13 kilometrelerdeki ücret 422 liraya,

400 lira olan 13-15 kilometrelerdeki ücret 444 liraya,

430 lira olan 15-17 kilometrelerdeki ücret 478 liraya,

455 lira olan 17-19 kilometrelerdeki ücret 506 liraya,

485 lira olan 19-21 kilometrelerdeki ücret 539 liraya,

505 lira olan 21-23 kilometrelerdeki ücret 561 liraya,

525 lira olan 23-25 kilometrelerdeki ücret 583 liraya yükseltildi.

İstanbul'da 25 kilometreyi aşan her kilometre için geçen yıl aylık 4,5 lira olan ücret, bu yıl 5,10 lira olarak uygulanacak.