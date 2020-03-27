İstanbul’da maske satışında sırasında silahlı kavga: Yaralılar var

Kısa sürede olay yerine gelen Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri olay yerine 112 sağlık ekiplerini çağırdı. Olay yerinde 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Çok sayıda mermi kovanın da bulunduğu iş yeri içerisinde olay yeri inceleme ekipleri çalışmalara başladı. (İHA)