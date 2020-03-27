İstanbul’da maske satışında sırasında silahlı kavga: Yaralılar var

İstanbul Beylikdüzü’nde bir iş yerinde maske satışında çıkan anlaşmazlık sonucu çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan maske satışı yapıldığı öğrenilen iş yerinde yaşandı. İddiaya göre, taraflar arasında maske alışverişi yüzünden tartışma çıktı. Olay sırasında 4 kişi yaraladı. Silah seslerini duyan vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi.
Kısa sürede olay yerine gelen Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri olay yerine 112 sağlık ekiplerini çağırdı. Olay yerinde 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Çok sayıda mermi kovanın da bulunduğu iş yeri içerisinde olay yeri inceleme ekipleri çalışmalara başladı. (İHA)