İstanbul'da konut satışları yüzde 64 oranında azaldı

T24 Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İstanbul İstatistik Ofisi'nin verilerine göre konut konut satışları bir önceki yılın nisan ayına göre yüzde 64,4 oranında azaldı. Nisan ayında 6.113 konut satıldı.

İstanbul'da 2020 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre konut satışları %64,4 azalarak 6 bin 113, Türkiye'de %55,5 azalarak 42 bin 783 olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde İstanbul'un payı bir önceki aya göre azalarak %14,3 oldu. Bir önceki aya göre baktığımızda ise İstanbul'da konut satışları %69,2 azaldı.

Sıfır konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %71 azaldı

Nisan ayında İstanbul'da 2 bin 022 sıfır konut, 4 bin 091 ikinci el konut satıldı. Konut satışlarının %33,1'i sıfır konut, %66,9'u ise ikinci el konut satışı oldu. Sıfır konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %71,3, ikinci el konut satışları ise %59,5 azaldı. İstanbul'da bir önceki aya göre ise satılan sıfır konut sayısı %68,6 azalırken, satılan ikinci el konut sayısı %69,5 azaldı.

Nisan ayında 2 bin 452 konut ipotekli olarak satıldı

İstanbul'da Nisan ayında konut kredisi kullanılarak 2 bin 452 konut satın alındı. Konut kredisi ile alınan konutların toplam içindeki payı bir önceki yıla göre hem de bir önceki aya göre artarak %40,1 olarak gerçekleşti.

Nisan ayında İstanbul'da konut satışında düşüşün en fazla yaşandığı ilçe Sarıyer oldu

Nisan ayında konut satışlarındaki en yüksek azalış oranı bir önceki yıl aynı aya göre bakıldığında Avrupa yakasında %86,2 ile Sarıyer'de, Anadolu yakasında ise %75,9 ile Kadıköy'de yaşandı. Covid 19 salgını sonrası satışların en fazla etkilendiği diğer ilçeler ise sırasıyla; Zeytinburnu, Beşiktaş, Avcılar, Şişli ve Bakırköy oldu. Satışların düşmesinin etkilerinin en az yaşandığı ilçeler ise Ümraniye ve Sultanbeyli oldu.

İstanbul'da Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yabancılara yapılan konut satışlarında %79,7 azalma gerçekleşti

Nisan ayında Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışlarının %47'si İstanbul'da gerçekleşti. İstanbul'da 2020 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yabancılara yapılan konut satışlarında %79,7, bir önceki aya göre ise %75,3 azalma gerçekleşti. 2020 Mart ayında yabancılar İstanbul'dan bin 513 konut satın alırken, Nisan ayında satın alınan konut sayısı 374'e düştü. 2020 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yabancılara satılan konut sayısı 7 adet azalırken, Nisan ayında bir önceki yıla göre bin 465 daha az konut satıldı.

Hem İstanbul'da hem de Türkiye'de konutların m2 fiyatları arttı

İstanbul'da 2020 Mart ayında ortalama konut m2 fiyatları bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak %12, Şubat ayına göre ise %1,7 artarak 5 bin 221 TL olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde de ortalama konut m2 fiyatı artarak 3 bin 104 TL olarak gerçekleşti.



Metodoloji:Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) verilerinden derlenerek oluşturulmuştur.