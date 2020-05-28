İstanbul'da kilise haçını söken kişi gözaltına alındı

İstanbul Üsküdar'daki Ermeni Kilisesi'nin haçını kıran ve kilisenin önündeki kaldırıma attığı iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, dün Üsküdar ilçesi Kuzguncuk Mahallesi'nde bulunan Ermeni Kilisesi'ne ait haçın kırılıp kilise önündeki kaldırıma atıldığının ihbarının yapıldığı, bu ihbar sonucunda 'ibadethanelere zarar verme' suçundan soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada temin edilen kamera görüntüleri üzerinden eylemi gerçekleştirdiği belirtilen şüpheli M.S.'nin bugün yakalanarak gözaltına alındığı ve soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması amacıyla gereken tüm işlemlerin titizlikle sürdüğü bildirildi.

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